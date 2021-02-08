Dolar fiyatları son durum: 8 Şubat 2021 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

BD Merkez Bankası (Fed), geçtiğimiz haftalarda başkan Biden'ın açıklaması ile aynı cevabı vererek, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından dolar/TL 7.3 civarı fiyat belirlemeye başlayan dolar/TL fiyatları T.C. Merkez Bankası'nında sabit faiz kararı ile daha da zayıfladı. Dolar yeni haftaya 7.05 seviyelerinde fiyat belirleyerek başladı. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda.Peki8 Şubat 2021 Pazartesi bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 8 Şubat 2021 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Dev bankadan çarpıcı dolar/TL tahmini! Dolar 6.80 mi olacak? Dolar düşmeye devam mı edecek? 8 ŞUBAT 2021 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralması, koronavirüs teşvikleri, Fed'in sabit faiz kararı derken üstüne aşı haberi ile dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 8 Şubat 2021 Pazartesi günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,0581 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0,07 hareketlilik oldu. DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,0613 TL DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,0549 TL HSBC'den çarpıcı dolar tahmini: 7.10 TL'ye düşecek 6.50'yi de görebilir! BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 8,5047 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.06 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 8 Şubat 2021 Pazartesi euro kaç lira? EURO SATIŞ FİYATI: 8,5150 TL EURO ALIŞ FİYATI: 8,4944 TL İngiliz Sterlini önceki kapanışını 9,6992 liradan kapattı. İngiliz Sterlinin de bugün yüzde 0,09 hareketlilik oldu. Peki 8 Şubat 2021 Pazartesi kaç lira? STERLIN SATIŞ FİYATI: 9,7114 TL STERLIN ALIŞ FİYATI: 9,6871 TL CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. "DOLAR 7 LİRANIN ALTINA DÜŞEBİLİR" Dolar / TL tahminini paylaşan Citigroup, dolar endeksinin G9 para birimlerine karşı konsolide olacağı bir döneme girildiğini ifade etti.Citigroup, yaptığı açıklamada dolar/TL öngörüsünde kısa vadeli Türk Lirası pozisyonu açtığını belirtti.

T.C. Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın yüzde 5'lik enflasyon hedefine kadar çalışmalarına devam edeceğini düşündüklerini belirten Citigroup açıklamasında “Piyasalar Merkez Bankası'nın yeni şahin retoriğini olumlu karşıladı”dedi.

İş Yatırım ekonomistleri yaptıkları açıklamada ülkeye dolar girişinin devamıyla birlikte doların düşüş trendine devam edebileceğini vurgulayarak 6.80 – 6.90 lira seviyesine kadar düşmesini düşündüklerini açıkladılar. Dolar kurunun 6.80 TL’ye kadar düşebileceğine dair beklentilerini paylaşan analistler, maliyet ve enflasyon yükselişi sebebiyle dolar kurunun bu seviyede uzun süre beklemesinin zor olduğunu vurguladılar. YORUMUN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ DÖVİZ GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI? Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.

Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.

Dolar fiyatları geçen haftayı 7,0599 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.

Euro fiyatları ise geçen haftayı 8,5047 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?

Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 9,6992 liradan işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...