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Dolar kuru 19 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 19.11.2019 07:08 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolar da son durum nedir? İşte 19 Kasım için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 19 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 19 Kasım saat 07.00 itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

19 Kasım itibari ile dolar kuru 5.7406 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

dolar en düşük 5.7169 lira ve en yüksek 5.7527 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında,

euro en düşük 6.3281 lira ve en yüksek 6.3648 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4160 lira ve en yüksek 7.4482 lirayı gördükten sonra 7.42 – 7.43 lira aralığında hareket etti.

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