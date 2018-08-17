Dolar ne kadar? 1 dolar kaç TL? (17 Ağustos dolar yorumları)

ABD ile Türkiye arasındakigerilim sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni tehdit mesajı geldi. Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Türkiye’nin uzun yıllardır ABD’den faydalandığını belirterek; "Türkiye uzun yıllar ABD’den yararlandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem bir insan olan rahibi tutuklu tutuyorlar. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin ardından aşağı doğru düşüşünü sürdüren doların nasıl olacağı merak ediliyordu.

DOLAR NE KADAR?

17 Ağustos 2018'in sabah saatlerinde dolar güne 5,8400 lira seviyesinde başladı.

EURO NE KADAR?

Sabah saat 08.00 itibariyle euro/TL 6,6681 liradan, sterlin ise 7,4063 liradan işlem görüyor.

Asya borsaları Çin ve ABD'nin Haziran'dan bu yana ilk ticaret görüşmelerini gelecek hafta yapma konusunda anlaşması ve TL'nin bu hafta başında kaydettiği sert kayıpların ardından kazanımlarını artırmasıyla ılımlı şekilde yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün bir yılın dip seviyesini gördükten sonra yüzde 0.4 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi

yüzde 0.5 yükseldi.