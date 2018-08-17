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Dolar ne kadar? 1 dolar kaç TL? (17 Ağustos dolar yorumları)

DOVİZ HABERLERİ  | 17.08.2018 08:10 | Son Güncelleme

Dolar ne kadar? 1 dolar kaç TL? ABD ile Türkiye arasındaki gerilimle birlikte herkes bu sorulara yanıt arıyor. Karşılıklı yapılan açıklamaların ardından, Türkiye'den peş peşe adımların gelmesiyle piyasalar rahatlarken dolar/TL 17 Ağustos bugüne 5,84 seviyesinden başladı. İşte dolar ve euroda son durum...

Dolar ne kadar? 1 dolar kaç TL? (17 Ağustos dolar yorumları)

ABD ile Türkiye arasındakigerilim sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni tehdit mesajı geldi. Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Türkiye’nin uzun yıllardır ABD’den faydalandığını belirterek; "Türkiye uzun yıllar ABD’den yararlandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem bir insan olan rahibi tutuklu tutuyorlar. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin ardından aşağı doğru düşüşünü sürdüren doların nasıl olacağı merak ediliyordu.

DOLAR NE KADAR?

17 Ağustos 2018'in sabah saatlerinde dolar güne 5,8400 lira seviyesinde başladı.

EURO NE KADAR?

Sabah saat 08.00 itibariyle euro/TL 6,6681 liradan, sterlin ise 7,4063 liradan işlem görüyor.

Asya borsaları Çin ve ABD'nin Haziran'dan bu yana ilk ticaret görüşmelerini gelecek hafta yapma konusunda anlaşması ve TL'nin bu hafta başında kaydettiği sert kayıpların ardından kazanımlarını artırmasıyla ılımlı şekilde yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün bir yılın dip seviyesini gördükten sonra yüzde 0.4 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi
yüzde 0.5 yükseldi.

Dow Jones endeksi dün yüzde 1.58, S&P 500 endeksi yüzde 0.79 yükseldi.

Çin Ticaret Bakanı Wang Shouwen başkanlığında bir Çin heyetinin ABD temsilcileriyle görüşeceği haberi piyasaların toparlanmasına destek oldu.

Ancak, bu alt düzeyli görüşmelerin ticaret anlaşmazlığını çözme olasılığı olmadığından, etkisi kısa süreli olabilir. Beyaz Saray Ekonomik danışmanı Larry Kudlow, Beijing'i, Başkan Donald Trump'un Çin'in ekonomi politikalarındaki değişikliklere karşı koyma konusundaki kararlılığını küçümsememesi konusunda uyardı.

Nitekim, Çin hisse senedi piyasaları haberlerden sınırlı etkilendi. Şanghay Composite dün yüzde 0.66 düşüşle 2,705.19'a geriledikten sonra yüzde 0.16 yükseldi.

DÖVİZ

Dolar Çin ve ABD arasında gelecek hafta yapılacak ticaret görüşmelerinin ticaret savaşını önleyecek bir çözüm bulunacağı umutlarını canlandırmasıyla, başlıca para birimleri karşısında 13 buçuk ayın zirvesinden geriledi.

Dolar endeksi yüzde 0.1 düşüşle 96.549'a geriledi.

Endeks TL'deki sert değer kaybı ve Çin ekonomisinin durumuna ilişkin endişelerin güvenli liman varlıklarına olan talebi artırmasıyla ve gelişmekte olan ülke para
birimlerini baskılamasıyla hafta içinde 96.984 ile Haziran 2017'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Türkiye'deki finansal krizin sıçrayağacağı endişeleri nedeniyle değer kaybeden euro ticaret görüşmeleri haberlerinden destek buldu.

Euro dün yüzde 0.3 değer kazandıktan sonra bugün de artış kaydederek 1.1380 dolarda bulunuyor.

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