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Dolar ne kadar? 15 Kasım dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 15.11.2018 08:01 | Son Güncelleme

15 Kasım dolar kuru ne kadar? Dolarda son durum ne? Dolar güne nasıl başladı? Döviz kurlarıyla ilgili bu sorular merak edilirken, dolar uluslararası piyasalarda güne 5.46 seviyesinden başladı.

Dolar ne kadar? 15 Kasım dolar kuru yorumları

Uluslararası piyasalarda güne 5.46 seviyesinden başlayan Dolar/TL bugün de 5.50 seviyesinin altında hareketini sürdürürken, Türk Lirası'nın "öngörülen" oynaklığı Ağustos başından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

TL'nin üç aylık "öngörülen" oynaklığı 18.90'a kadar gerileyerek 19 olan 200 günlük hareketli ortalamanın altına geriledi. Son birkaç ayda TL'ye ilişkin endişelerin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüş kurdaki gerilemede etkili oldu.

ABD'NİN HALKBANK AÇIKLAMASI

Piyasalar son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelinde Halkbank konusundaki gelişmeleri izliyor. Diğer yandan ABD seçimleri, İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, Brexit süreci, ABD faiz kararları küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor.

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