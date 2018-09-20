Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın OVP açıklaması saat 11.00’de başlayacak. Dolar/TL, bugün en düşük 6,2453, en yüksek 6,2628 seviyesini gördü.

TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 24,00 oldu.

– ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda Kuzey Kore Lideri Kim

Jong Un ile bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı.

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li şirket temsilcilerini kabul etti. Erdoğan, “ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemem” dedi.

Goldman Sachs, dünyanın en büyük yatırım bankaları sıralamasında Citigroup’u geride bırakarak JPMorgan’ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik fiyatlarına yeni bir zam olup olmayacağı konusunda maliyetlere bakılacağı yanıtını verdi.

