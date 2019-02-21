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Dolar ne kadar? 21 Şubat dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 21.02.2019 10:45 | Son Güncelleme

Fed'in son tutanaklarda bu yıl olası faiz artırımı beklentilerini artırmasıyla dolar/TL yükselişte, küresel piyasalar izleniyor.

Dolar ne kadar? 21 Şubat dolar kuru yorumları

Güney Afrika'nın ülkenin en büyük elektrik üreticisi olan Eskom'a kaynak sağlayacağını açıklaması sonrası randda gözlenen sert değer kaybı ile dün yukarı atak yapan dolar/TL Fed tutanaklarının etkisiyle yükselişini sürdürdü.

Dolar, Fed'in son toplantı tutanaklarının bu yıl olası faiz artırımına ilişkin beklentileri yeniden canlandırmasının ardından hafif yükseldi.

Son toplantı tutanaklarında ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Fed, bu yıl en azından bir faiz artırımı yapılacağına ilişkin beklentileri harekete geçirdi.

Fed geçen ay yaptığı toplantıda 4 trilyon dolar büyüklüğündeki bilançosunu küçültmeyi durdurma planlarını yakında belirleyeceğinin sinyalini verdi ancak politika yapıcılar hala faiz politikası konusundaki "sabırlı" tutumlarının ne kadar süreceğini tartışıyorlar.

Dolar endeksi yüzde 0.1 artışla 95.569'a yükselerek dün gördüğü iki haftanın dip seviyesi olan 96.286'dan uzaklaştı.

Dün, Güney Afrika haberinin ardından 29 Ocak'tan bu yana en yüksek olan 5.3301 seviyesini test eden dolar/TL saat 16:52'de 5.3070 seviyesindeydi. Dolar/TL Fed sonrası Asya seansında 5.3450'ye kadar yükseldikten sonra bugün saat 09:19'da 5.3326'da bulunuyor. Dün aynı saatte 6.0202 seviyesinde olan euro/TL ise bugün 6.0505'de yer alıyor.

Güney Afrika'nın ulusal bütçesinde ülkenin en büyük elektrik üreticisi Eskom'a önümüzdeki üç yılda 69 milyar rand kaynak sağlayacağı, ancak Eskom'un talep ettiği şekilde 100 milyar rand borcu üstlenmeyeceği belirtildi.

'PİYASA ARTIK NET SONUÇ GÖRMEK İSTİYOR'

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, Fed tutanakları sonrası piyasada bir fiyatlama oluştuğunu söyleyerek, "Kurda hassasiyet zaten var, ister istemez yukarı tepki vermeye çabalıyor. Dolar/TL'nin bugün 5.30-5.35 aralığında dalgalanmasını bekleyebiliriz. ABD ve Çin arasında görüşmelere yönelik iyimser açıklamalar biraz rahatlatsa da piyasa artık net sonuç görmek istiyor" dedi.

Dolar/TL'de son günlerde hareketin 5.25-5.35 arasında ortalamaların üzerine çıkmaya başlamasının piyasayı tedirgin ettiğini söyleyen Karadağ, "Yaklaşan seçim ve ekonomik göstergeler nedeniyle TL'deki kırılganlık devam ediyor ancak olağanüstü bir durum olmadıkça agresif hareket olmaz. AB'nin üyelik görüşmelerinin askıya alınması kararının net bir yansıması olmayabilir gelecek açıklamaları izlemek gerek ancak bu tarz gelişmeler de hassas yapının sürmesine neden oluyor. Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı aktif, TCMB'nin sıkı duruşunu koruyacağını yinelemesi bizi rahatlatıyor ve yukarı sert hareketlerin önüne geçiyor" diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilerek genel kurula sevk edilen 2018 Türkiye Raporu Taslağı'nda Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı ise bu kararın kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. Üzerinde uzlaşıya varılan taslak dün AP Dış İlişkiler Komitesi'nde oylandı. Ancak nihai raporun, Mart ayında düzenlenecek AP Genel Kurulu'nda kabul edilmesi bekleniyor.

KAYNAK:REUTERS

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