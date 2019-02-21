Dolar ne kadar? 21 Şubat dolar kuru yorumları

Dün, Güney Afrika haberinin ardından 29 Ocak'tan bu yana en yüksek olan 5.3301 seviyesini test eden dolar/TL saat 16:52'de 5.3070 seviyesindeydi. Dolar/TL Fed sonrası Asya seansında 5.3450'ye kadar yükseldikten sonra bugün saat 09:19'da 5.3326'da bulunuyor. Dün aynı saatte 6.0202 seviyesinde olan euro/TL ise bugün 6.0505'de yer alıyor.

Fed geçen ay yaptığı toplantıda 4 trilyon dolar büyüklüğündeki bilançosunu küçültmeyi durdurma planlarını yakında belirleyeceğinin sinyalini verdi ancak politika yapıcılar hala faiz politikası konusundaki "sabırlı" tutumlarının ne kadar süreceğini tartışıyorlar.

Son toplantı tutanaklarında ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Fed, bu yıl en azından bir faiz artırımı yapılacağına ilişkin beklentileri harekete geçirdi.

Güney Afrika'nın ülkenin en büyük elektrik üreticisi olan Eskom'a kaynak sağlayacağını açıklaması sonrası randda gözlenen sert değer kaybı ile dün yukarı atak yapan dolar/TL Fed tutanaklarının etkisiyle yükselişini sürdürdü.

Güney Afrika'nın ulusal bütçesinde ülkenin en büyük elektrik üreticisi Eskom'a önümüzdeki üç yılda 69 milyar rand kaynak sağlayacağı, ancak Eskom'un talep ettiği şekilde 100 milyar rand borcu üstlenmeyeceği belirtildi.

'PİYASA ARTIK NET SONUÇ GÖRMEK İSTİYOR'

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, Fed tutanakları sonrası piyasada bir fiyatlama oluştuğunu söyleyerek, "Kurda hassasiyet zaten var, ister istemez yukarı tepki vermeye çabalıyor. Dolar/TL'nin bugün 5.30-5.35 aralığında dalgalanmasını bekleyebiliriz. ABD ve Çin arasında görüşmelere yönelik iyimser açıklamalar biraz rahatlatsa da piyasa artık net sonuç görmek istiyor" dedi.

Dolar/TL'de son günlerde hareketin 5.25-5.35 arasında ortalamaların üzerine çıkmaya başlamasının piyasayı tedirgin ettiğini söyleyen Karadağ, "Yaklaşan seçim ve ekonomik göstergeler nedeniyle TL'deki kırılganlık devam ediyor ancak olağanüstü bir durum olmadıkça agresif hareket olmaz. AB'nin üyelik görüşmelerinin askıya alınması kararının net bir yansıması olmayabilir gelecek açıklamaları izlemek gerek ancak bu tarz gelişmeler de hassas yapının sürmesine neden oluyor. Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı aktif, TCMB'nin sıkı duruşunu koruyacağını yinelemesi bizi rahatlatıyor ve yukarı sert hareketlerin önüne geçiyor" diye konuştu.