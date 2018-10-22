FİNANS

Dolar ne kadar? 22 Ekim dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 22.10.2018 08:01 | Son Güncelleme

Geçen hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL küresel risk iştahındaki azalışın yanı sıra ve petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle bugün negatif ayrışıyor. Bu sabah dolar/TL güne 5.64 seviyelerinde başladı.

Dolar ne kadar? 22 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar/TL’de rahip Andrew Brunson’ın ülkesine dönmesinin ardından ABD’nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve iki ülke ilişkilerinin daha iyi bir seyre gireceği beklentisiyle birkaç haftada 6.30 seviyelerinden 5.52’ye kadar yaşanan bir düşüş yaşanmıştı.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL 5.6461/5.6490'dan, Euro/TL ise 6.5083/6.5019'dan işlem görüyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Bankacılar, küresel piyasalardaki oldukça kuvvetli satış baskısının TL’deki değer kaybının nedeni olduğunu belirtirken; bir diğer taraftan pozitif ayrışmanın da devam etmesinin ise olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiler. Pozitif ayrışmada ana etki ABD’li rahip Andrew Brunson’ın ülkesine dönmesinin ardından ABD-Türkiye ilişkilerinin kuvvetleneceği ve yaptırımların kaldırılabileceği beklentileriyle oluşmuştu.

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