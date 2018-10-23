Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları

Geçen hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL küresel risk iştahındaki azalışın yanı sıra ve petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle Cuma günü negatif ayrışmayla değer kaybetmişti.
DOLAR NE KADAR?
Dolar/TL 5.6761/5.6790'dan, Euro/TL ise 6.5083/6.5019'dan işlem görüyor.
Dolar/TL Brunson sonrası beklentilerle geçen hafta 5.5267’e kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının da etkisiyle yeniden yönünü yukarı çevirmişti.
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