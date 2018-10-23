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Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 23.10.2018 07:42 | Son Güncelleme

Dolar/TL ne kadar? Dolardaki yatay seyir devam ediyor. Türkiye-ABD ilişkilerinde ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ülkesine dönmesi sonrası yaşanan iyimserlik sonrası dolar/TL 5.70 altında dalgalı bir seyir izlerken bankacılar piyasalarda yön belirleyici olarak Merkez Bankası'nın bu haftaki faiz kararını bekliyorlar.

Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları

Geçen hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL küresel risk iştahındaki azalışın yanı sıra ve petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle Cuma günü negatif ayrışmayla değer kaybetmişti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL 5.6761/5.6790'dan, Euro/TL ise 6.5083/6.5019'dan işlem görüyor.

Dolar/TL Brunson sonrası beklentilerle geçen hafta 5.5267’e kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının da etkisiyle yeniden yönünü yukarı çevirmişti.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Eeee Branson da düşüremedi!!!Şimdi plan ne?Zam zam yine zam mı?
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