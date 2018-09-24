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Dolar ne kadar? 24 Eylül dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 24.09.2018 08:16 | Son Güncelleme

Dolar/TL bugüne 6,3149 seviyesinden başladı. Dolar/TL geçen perşembe Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) açıklanmasıyla geniş bantta dalgalanmış, cuma günü ise sakin bir seyir izlemişti. İşte dolarda günün ilk rakamları...

Dolar ne kadar? 24 Eylül dolar kuru yorumları

Dolar/TL bugüne 6,3149 seviyesinden başladı. Dolar/TL perşembe günü YEP açıklanmasıyla geniş bantta sert dalgalandıktan sonra cuma günü nispeten sakin bir seyir izlemişti.

YEP öncesi 6.20 civarında olan dolar/TL, sunum sırasında ise 6.13-6.38 bandında dalgalandıktan sonra 6.2655/6.2792'ye gelmişti. Bu sabah saat 07:40'da dolar /TL 6.3090 seviyesinde bulunuyor.


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