Dolar ne kadar? 28 Ağustos 2018 dolar yorumları

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından dün güne yükselişle başlyana ve 6.25’i gören dolar/TL 28 Ağustos 2018 bugüne 6.16 seviyesinden başladı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü Jackson Hole'da yaptığı ve güvercin algılanan konuşması küresel olarak dolarda değer kaybına neden olmuş, piyasaların kapalı olduğu süreçte ABD ile ilişkilere yönelik negatif bir gelişme olmamasının da etkisiyle dolar/TL haftaya sakin başlamıştı.
Piyasalar hükümetin izleyeceği mali politikalar ile TCMB'nin para politikasını yakından izliyor. TCMB'nin önceki hafta likidite ve BDDK'nın swap adımı ile önde gelen bankaların genel müdürlerinin yaptıkları açıklamalar piyasalarda genel olarak tansiyonu azaltmıştı.
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