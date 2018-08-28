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Dolar ne kadar? 28 Ağustos 2018 dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 28.08.2018 07:58 | Son Güncelleme

Dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar yükseldi mi, düştü mü? 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından herkes bu sorulara yanıt arıyordu. Dün yeni haftaya hafif yükselişle başlayan Dolar/TL 28 Ağustos 2018 bugüne 6.16 seviyesinden başladı.

Dolar ne kadar? 28 Ağustos 2018 dolar yorumları

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından dün güne yükselişle başlyana ve 6.25’i gören dolar/TL 28 Ağustos 2018 bugüne 6.16 seviyesinden başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü Jackson Hole'da yaptığı ve güvercin algılanan konuşması küresel olarak dolarda değer kaybına neden olmuş, piyasaların kapalı olduğu süreçte ABD ile ilişkilere yönelik negatif bir gelişme olmamasının da etkisiyle dolar/TL haftaya sakin başlamıştı.

Piyasalar hükümetin izleyeceği mali politikalar ile TCMB'nin para politikasını yakından izliyor. TCMB'nin önceki hafta likidite ve BDDK'nın swap adımı ile önde gelen bankaların genel müdürlerinin yaptıkları açıklamalar piyasalarda genel olarak tansiyonu azaltmıştı.

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