Dolar ne kadar? 31 Ağustos dolar kuru yorumları

Dolar kurunda hareketlilik devam ediyor.Dün Reuters'ın geçtiği haberde Merkez Bankası Başkan yardımcısı ve Para Politikası Kurumu üyesi Erkan Kilimci görevi bırakacağı iddia edilmişti. Yaşanan bu gelişme de kurların yükselmesinde etkili oldu ve Dolar /TL dün 6,85'e kadar yükseldi.

DOLAR VE EURO NE KADAR?



31 Ağustos 2018 bugün saat 07:20 itibariyle Dolar/TL 6,74 Euro ise 7,86 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL'deki hareketi Bloomberg'e değerlendiren Rabobank stratejisti Piotr Matys, “Piyasa hala Merkez Bankası'nın arkalardan sıkılaştırma yapmasından çok faiz artırmasını bekliyor” açıklamasında bulundu.

Fidelity'de çalışan portföy yöneticisi Eric Wong Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, “Türkiye'de gördüklerimizden sonra hangi ülke sıradaki olacak diye piyasa kendine sormaya başladı” diyor.



