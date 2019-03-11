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Dolar ne kadar? 9 Mart dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 11.03.2019 09:40 | Son Güncelleme

Dolar/TL yerel seçimlere üç hafta kala, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişeler, gelişmekte olan ülkelere yönelik yılbaşından beri devam eden iyimserliğin yerini son haftalarda riskten kaçışa bırakması ile baskı altında kalmaya devam ederken piyasada bugün açıklanacak yoğun veri gündemi takip ediliyor.

Dolar ne kadar? 9 Mart dolar kuru yorumları

Dolar/TL Türkiye ABD ilişkilerine yönelik endişeler başta olmak üzere geçen haftaya 5.35'in hemen üzerinde başladıktan sonra sert yükselişle Cuma günü 14 Ocak'tan beri ilk kez 5.4880'i test etmişti.

Kur sert satış baskısının ardından haftayı test edilen en yüksek seviyelerin hemen altında 5.45 civarında tamamlarken dolar/TL bu sabah da güne saat 08:55'te 5.4400/5.4445 seviyesinde başladı.

Aynı saatte sepet bazında TL 5.7750/5.7812, euro/TL 6.1099/6.1180 seviyesindeydi.

PİYASALARDA NELER BEKLENİYOR?

Bankacılar bugün iç piyasada 2018 yılının son çeyreğine ilişkin GSYH ve Ocak ayı cari açık verilerinin takip edileceğini yurtdışında ise Almanya sanayi üretimi ve ABD perakende satışlar verilerinin yakından izleneceğini söylediler.

Reuters'ın 19 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) geçtiğimiz yıl son çeyrekte TL'deki sert değer kaybı, finansal koşullardaki sıkılaşma ve iç talepteki yavaşlamanın etkisiyle yüzde 2.7 daralması bekleniyor.

Ekonomik büyüme 2018 ikinci çeyreğinden bu yana ivme kaybediyor. 2019'a yönelik endişeler de artarken bugünkü veriler bu kapsamda piyasada yakından takip ediliyor.

Bugün takip edilecek bir başka veri ise Ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi olacak. Ekonomik aktivitede yavaşlama nedeniyle son 5 ayda arka arkaya dört ay boyunca fazla veren cari işlemler dengesinin Ocak ayında 825 milyon dolar açık vermesi bekleniyor.

KAYNAK: REUTERS

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