Dolar ne kadar? Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı, yükseliş sürüyor mu?

Geçen hafta Fitch'in not haberinin sinyali ile yükselişe geçen dolarda son durum ne? Merkez Bankası’nın (TCMB) adımları ve Londra görüşmeleri sonrası TL’nin gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışması Cuma günü sona ererken, Fitch’in not indirimi yapabileceğine dair söylentiyle TL'nin dolar karşısındaki günlük değer kaybı yüzde 2’yi buldu.

FITCH'İN NOT İNDİRİMİ SPEKÜLASYON MU?



Bankacılar perşembe gününden bu yana piyasada Fitch'in bir not indirimi yapabileceğine dair söylentilerin dolaştığı belirtirken, Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem de, TRT Haber televizyonunun canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, "Dün not indirimi konusunda spekülasyon oldu... Olsa da yatırım yapılabilir notun daha da altına inmenin (piyasalara) bir etkisi olacağını düşünmüyorum" dedi.

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde attığı adımlar ve Londra'da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların TCMB'ye olan güveni tazelemesiyle 4.9290 seviyesindeki tarihi zirvesinden yönünü aşağı çevirmiş, 4.45 seviyesinin altına kadar gerilemişti.

Bugüne bakıldığında cuma günkü seviyelerin korunduğu görülüyor. Dolar kuru 4.6348 TL seviyelerinde bulunurken, euro ise 5.4224 TL seviyelerinde.

Piyasalar açısından bugünün en önemli konularından biri ise enflasyon rakamları olacak. TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıklayacak.