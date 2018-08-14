Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (14 Ağustos 2018)

Dolar/TL, ABD-Türkiye arasında devam eden gerginlik ve dün ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35'lerin teslimatını askıya alan bütçe yasasını onaylamasının ardından dalgalı seyrini sürdürüyor.

07:30 itibariyle Dolar/TL 6.901, Euro ise 7,874 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALARDA NELER OLDU?



Dolar ve euronun yükselişinin ardından önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Hürriyet gazetesine verdiği röportajda, Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak için kurumların gerekli aksiyonları alacağını ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacağını söylemişti.

Ardından BDDK bankaların yurtdışıyla yaptıkları TL-döviz para swap işlemlerini bankaların yasal özsermayesinin yüzde 50’siyle sınırladığını gece yarısı duyurdu. Dün sabah erken saatlerde ise TCMB finansal istikrarın desteklenmesi ve etkin işleyişin sürmesi için TL ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirler açıkladı.

TCMB ayrıca zorunlu karşılık değişiklikleri de yaparken, yaklaşık 10 milyar TL, 6 milyar dolar ve 3 milyar dolar karşılığı altın cinsinden likidite sağlanmış olacağını da açıkladı. TCMB sonrasında haftalık repo ihalesi de açmayarak piyasayı likidite ihtiyaçları için faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 19.25’e yönlendirdi.