FİNANS

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (14 Ağustos 2018)

DOVİZ HABERLERİ  | 14.08.2018 07:38 | Son Güncelleme

Dolar ve Euroda son durum! Geçen haftadan beri dalgalanmaya devam eden dolar 7 bandının hemen altında seyretmeye devam ediyor. Dolar/TL dün BDDK ve Merkez Bankası'nın önlemlerinden sonra dalgalı bir seyir izlerken 14 Ağustos 2018 bugüne 6.90-6.92 bandından başladı. Euro/TL ise 7.90-7.92 bandında işlem görüyor.

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (14 Ağustos 2018)

Dolar/TL, ABD-Türkiye arasında devam eden gerginlik ve dün ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35'lerin teslimatını askıya alan bütçe yasasını onaylamasının ardından dalgalı seyrini sürdürüyor.

07:30 itibariyle Dolar/TL 6.901, Euro ise 7,874 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALARDA NELER OLDU?

Dolar ve euronun yükselişinin ardından önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Hürriyet gazetesine verdiği röportajda, Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak için kurumların gerekli aksiyonları alacağını ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacağını söylemişti.

Ardından BDDK bankaların yurtdışıyla yaptıkları TL-döviz para swap işlemlerini bankaların yasal özsermayesinin yüzde 50’siyle sınırladığını gece yarısı duyurdu. Dün sabah erken saatlerde ise TCMB finansal istikrarın desteklenmesi ve etkin işleyişin sürmesi için TL ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirler açıkladı.

TCMB ayrıca zorunlu karşılık değişiklikleri de yaparken, yaklaşık 10 milyar TL, 6 milyar dolar ve 3 milyar dolar karşılığı altın cinsinden likidite sağlanmış olacağını da açıkladı. TCMB sonrasında haftalık repo ihalesi de açmayarak piyasayı likidite ihtiyaçları için faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 19.25’e yönlendirdi.

POLİTİKA FAİZİNDEN FONLAMA YAPMADI

Bankacılar TCMB’nin dün politika faizinden fonlama yapılmamasının önemine dikkat çekerken, dünkü fonlama kompozisyonunu TCMB’nin likidite adımlarıyla sıkılaştırmaya gidebileceğinin ilk sinyali olarak görüyorlar. Bankacılar dün piyasanın TL likidite ihtiyacının düşük olduğunu bu nedenle yüzde 19.25’ten fonlama kullanılmayabileceğine dikkat çekerken önümüzdeki günlerde benzer fonlama prensibinin devam etmesi halinde bankanın geçmişte de benzerleri görüldüğü üzere Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına gitmeden faiz artışına gitmiş olabileceğini belirttiler.

Bir bankacı, “Alınan önlemler zaman kazandırıcı ancak kuru yükselten stres unsurlarını tersine çevirecek nitelikte değil. Yatırımcının görmek istediği adımlar anlamlı bir para ve maliye politikası sıkılaşması” dedi ve şöyle devam etti:” Ancak cumhurbaşkanının hafta sonu konuşmalarında verdiği mesajlar özellikle faiz artırımı konusunda kısa vadede adım atılması ihtimalini biraz zayıflattı. O yüzden, dün gece BDDK’nın ve bu sabah TCMB’nin attığı adımlar paniği hafifletmiş olsa da trendi değiştirmek için yeterli değil.”

MAAŞ GİRİŞİ OLDU

Piyasanın dün maaş girişi nedeniyle likidite fazlası olduğunu ve dolayısıyla haftalık repo ihalesi açmayan TCMB’nin likidite çekmediğini söyleyen aynı bankacı, “Hafta sonuna doğru gecelik fonlamadan faydalanılırsa biraz etkisi olur ancak mevcut parametrelerle, haftalık ihalede hiç vermese bile fonlama maliyetinin yükselebileceği yer gecelik borç verme faizi olan yüzde 19.25. Bu da sadece 150 baz puanlık bir artış demek ki yapılması gereken artış çok daha yüksek, 7-10 yüzde puan civarında” dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise hafta sonu yaptığı açıklamada, ekonomiye kur üzerinden “operasyon” uygulanmaya çalışıldığını ancak Türkiye’yi tehdit etmenin kimsenin haddi olmadığını belirtirken, faiz konusunda da tuzağa düşülmeyeceğini vurgulamıştı.


PARTNERBu aşklar hiç unutulmadıBu aşklar hiç unutulmadı
Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacakSon dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar dolar ne kadar euro Euro ne kadar dolar son durum euro son durum dolar yorumları

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Türkiye atağa geçiyor! İhracatçının yeni rotası 2,8 trilyon dolarlık pazar

Türkiye atağa geçiyor! İhracatçının yeni rotası 2,8 trilyon dolarlık pazar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar

Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (7 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (7 Ağustos 2018)

İran Merkez Bankası ucuz döviz politikasından vazgeçti

İran Merkez Bankası ucuz döviz politikasından vazgeçti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.