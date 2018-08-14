Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (14 Ağustos 2018)

Dolar/TL, ABD-Türkiye arasında devam eden gerginlik ve dün ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35'lerin teslimatını askıya alan bütçe yasasını onaylamasının ardından dalgalı seyrini sürdürüyor.
07:30 itibariyle Dolar/TL 6.901, Euro ise 7,874 seviyesinde işlem görüyor.
PİYASALARDA NELER OLDU?
Dolar ve euronun yükselişinin ardından önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Hürriyet gazetesine verdiği röportajda, Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak için kurumların gerekli aksiyonları alacağını ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacağını söylemişti.
Ardından BDDK bankaların yurtdışıyla yaptıkları TL-döviz para swap işlemlerini bankaların yasal özsermayesinin yüzde 50’siyle sınırladığını gece yarısı duyurdu. Dün sabah erken saatlerde ise TCMB finansal istikrarın desteklenmesi ve etkin işleyişin sürmesi için TL ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirler açıkladı.
TCMB ayrıca zorunlu karşılık değişiklikleri de yaparken, yaklaşık 10 milyar TL, 6 milyar dolar ve 3 milyar dolar karşılığı altın cinsinden likidite sağlanmış olacağını da açıkladı. TCMB sonrasında haftalık repo ihalesi de açmayarak piyasayı likidite ihtiyaçları için faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 19.25’e yönlendirdi.
POLİTİKA FAİZİNDEN FONLAMA YAPMADI
Bankacılar TCMB’nin dün politika faizinden fonlama yapılmamasının önemine dikkat çekerken, dünkü fonlama kompozisyonunu TCMB’nin likidite adımlarıyla sıkılaştırmaya gidebileceğinin ilk sinyali olarak görüyorlar. Bankacılar dün piyasanın TL likidite ihtiyacının düşük olduğunu bu nedenle yüzde 19.25’ten fonlama kullanılmayabileceğine dikkat çekerken önümüzdeki günlerde benzer fonlama prensibinin devam etmesi halinde bankanın geçmişte de benzerleri görüldüğü üzere Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına gitmeden faiz artışına gitmiş olabileceğini belirttiler.
Bir bankacı, “Alınan önlemler zaman kazandırıcı ancak kuru yükselten stres unsurlarını tersine çevirecek nitelikte değil. Yatırımcının görmek istediği adımlar anlamlı bir para ve maliye politikası sıkılaşması” dedi ve şöyle devam etti:” Ancak cumhurbaşkanının hafta sonu konuşmalarında verdiği mesajlar özellikle faiz artırımı konusunda kısa vadede adım atılması ihtimalini biraz zayıflattı. O yüzden, dün gece BDDK’nın ve bu sabah TCMB’nin attığı adımlar paniği hafifletmiş olsa da trendi değiştirmek için yeterli değil.”
MAAŞ GİRİŞİ OLDU
Piyasanın dün maaş girişi nedeniyle likidite fazlası olduğunu ve dolayısıyla haftalık repo ihalesi açmayan TCMB’nin likidite çekmediğini söyleyen aynı bankacı, “Hafta sonuna doğru gecelik fonlamadan faydalanılırsa biraz etkisi olur ancak mevcut parametrelerle, haftalık ihalede hiç vermese bile fonlama maliyetinin yükselebileceği yer gecelik borç verme faizi olan yüzde 19.25. Bu da sadece 150 baz puanlık bir artış demek ki yapılması gereken artış çok daha yüksek, 7-10 yüzde puan civarında” dedi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise hafta sonu yaptığı açıklamada, ekonomiye kur üzerinden “operasyon” uygulanmaya çalışıldığını ancak Türkiye’yi tehdit etmenin kimsenin haddi olmadığını belirtirken, faiz konusunda da tuzağa düşülmeyeceğini vurgulamıştı.
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