FİNANS

Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum

DOVİZ HABERLERİ  | 03.08.2018 08:50 | Son Güncelleme

3 Ağustos 2018 Cuma güncel dolar fiyatlarıyla ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor. Dolar ne kadar oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Dolar güncel gelişmelerle yeniden hareketlendi. Dolar/TL kuru bu sabah 5.11 TL'yi aştı. İşte dolar, euro kurlarında son durum...

Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos 2018 Cuma günü güncel dolar fiyatlarıyla ilgili son haber ABD-Türkiye arasında yaşanan kriz sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo arasındaki görüşme sonrası geldi.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Sabah saatlerinde 5.11 lirayı gören dolar saat 09.00'dan itibaren 5.10 seviyesinden işlem göriyor.

dolarnekadar

DOLAR, EURO VE STERLINDE SON DURUM

dolareuro

ABD'NİN KARARI DOLARI ETKİLEDİ

ABD, Türkiye'de tutuklu bulunan ve geçen hafta ev hapsine alınan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım açıkladı. Bu hamle dolar/TL kurunun seyrini yukarı yönlü çevirdi.


PARTNEROrtaköy'de panik anıOrtaköy'de panik anı
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (1 Ağustos 2018)Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (1 Ağustos 2018)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar dolar ne kadar dolar fiyatları euro döviz

En Çok Okunan Haberler

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Dikkat! 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz

Dikkat! 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz

Yargıtay'dan rötar yapan uçağa tazminat hakkı

Yargıtay'dan rötar yapan uçağa tazminat hakkı

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (1 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (1 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (31 Temmuz 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (31 Temmuz 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (30 Temmuz dolar kuru)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (30 Temmuz dolar kuru)

Dolar ne kadar? (27 Temmuz 2018)

Dolar ne kadar? (27 Temmuz 2018)

Dolar ne kadar? (26 Temmuz dolar kuru)

Dolar ne kadar? (26 Temmuz dolar kuru)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.