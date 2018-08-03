Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos 2018 Cuma günü güncel dolar fiyatlarıyla ilgili son haber ABD-Türkiye arasında yaşanan kriz sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo arasındaki görüşme sonrası geldi.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Sabah saatlerinde 5.11 lirayı gören dolar saat 09.00'dan itibaren 5.10 seviyesinden işlem göriyor.

DOLAR, EURO VE STERLINDE SON DURUM

ABD'NİN KARARI DOLARI ETKİLEDİ



ABD, Türkiye'de tutuklu bulunan ve geçen hafta ev hapsine alınan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım açıkladı. Bu hamle dolar/TL kurunun seyrini yukarı yönlü çevirdi.



