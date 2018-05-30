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Dolar ne kadar oldu? 30 Mayıs 2018 dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 30.05.2018 08:20 | Son Güncelleme

Dolar/TL'de güne nasıl başladı. 30 Mayıs 2018 dolar ne kadar? Merkez Bankası hamlesi ile başlayan gevşeme dün İtalya siyasetinden gelen haberlerle yerini sakin seyire bıraktı. Dolar/TL bugün güne 4,55 seviyelerinin altında başladı.

Dolar ne kadar oldu? 30 Mayıs 2018 dolar kuru

Merkez Bankası'nın para politikasında sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verdiğini açıklaması ardından dün dolar/TL yönünü aşağı çevirirken, piyasada gözler Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın bugün Londra'da yatırımcılar ile yapacakları toplantılardaydı.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar/TL bugüne 4.5406/4.5410, Euro/TL 5.2418/5.2420'den başladı.

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