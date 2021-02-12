Dolar yükselir mi, düşer mi? Dolar yıl sonu ne olur? Dolar yükseliyor mu, ne kadar olacak 2021?

Dolar düşer mi sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son olarak Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 60 katılımcı ile gerçekleştirdiği “2021 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi”ni yayımladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi’ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 11,23 oldu. Peki, dolar ne kadar olacak 2021?
Vatandaşlar tarafından doların bundan sonra biraz daha yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Beklenti Anketi’ne göre katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisinde gerileme görüldü.
TCMB 2021 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi’ne göre katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,0874’ten 7,7865’e geriledi. 12 ay sonrası için dolar/TL beklentisi ise 7,9427 olarak kaydedildi.
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyir ile başlamasından sonra 7,0200 seviyelerinde işlem görüyor. Dün düşüş eğilimini devam ettiren dolar/TL, 7,00 sınırına kadar geriledikten sonra günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 7,0255’ten tamamladı. Dolar/TL haftanın son işlem gününe ise yatay bir seyirle başladı.
Üst üste 5 işlem günü yükselen avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalış ile 1,2126 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi de 90,5 seviyelerinde sakin bir seyir izliyor. Bugün açıklanan verilere göre, yurt içinde sanayi üretim endeksi, Aralık 2020’de aylık yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 9 yükselirken, 2020 yılı cari işlemler açığı da 36 milyar 724 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Analistler, ABD’deki teşvik paketi ve koronavirüs salgınına dair gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra analistler, bugün ABD’de açıklanacak olan tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydediyor.
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