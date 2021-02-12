Dolar yükselir mi, düşer mi? Dolar yıl sonu ne olur? Dolar yükseliyor mu, ne kadar olacak 2021?

Dolar düşer mi sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son olarak Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 60 katılımcı ile gerçekleştirdiği “2021 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi”ni yayımladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi’ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 11,23 oldu. Peki, dolar ne kadar olacak 2021?

DOLAR YÜKSELİR Mİ?

Vatandaşlar tarafından doların bundan sonra biraz daha yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Beklenti Anketi’ne göre katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisinde gerileme görüldü.

DOLAR YIL SONU NE OLUR?

TCMB 2021 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi’ne göre katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,0874’ten 7,7865’e geriledi. 12 ay sonrası için dolar/TL beklentisi ise 7,9427 olarak kaydedildi.

DOLAR YÜKSELİYOR MU?

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyir ile başlamasından sonra 7,0200 seviyelerinde işlem görüyor. Dün düşüş eğilimini devam ettiren dolar/TL, 7,00 sınırına kadar geriledikten sonra günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 7,0255’ten tamamladı. Dolar/TL haftanın son işlem gününe ise yatay bir seyirle başladı.