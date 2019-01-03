Dolarda sert hareketlilik! Gece yarısı 5.85'i gördü

Dolar, gece yarısından sonra sığ piyasada sert bir yükselişle 5.85 seviyelerini gördü. Saat 02.00 sularında 5.8509'u test eden kur daha sonra 5.52 TL seviyelerinde dengelendi. Dolar/TL kur bu sabah 5.46 seviyelerinde hareket ediyor. Dolar/TL dün yeni yılın ilk işlem gününe 5.30 seviyelerinde başlamış, kur küresel piyasalarda artan küresel büyüme endişelerine paralel 5.3990'ı test etmişti. Küresel ekonominin yavaşladığı endişelerini canlı tutan Çin imalat PMI verisinin ardından yen gibi güvenli liman kabul

edilen para birimleri dolar karşısında değer kazandı. ABD'de bazı devlet hizmetlerine ödenek bulunamaması ve ABD Merkez Bankası'nın ( FED) faiz artırımlarına tahmin edilenden önce ara vereceği beklentisi de yatırımcıların temkinli olmasına neden oluyor. Öte yandan jeopolitik gelişmeler, Suriye'de devam eden belirsizlikler, ABD-Türkiye ilişkileri ise piyasalarda yakından izlenmeye devam ediliyor. DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?



Yurtdışında piyasaları olumsuz etkileyen diğer nedenler Çin'in fabrika aktivitesinin 9 ay içinde ilk kez daralma yaşamasının yanı sıra Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un ABD Başkanı Trump'a yaptığı uyarı de etkili oldu.

ABD hükümetinin kısmi kapalılık durumunun devam etmesi piyasalar üzerinde etkili olurken Türk Lirası ve Borsa İstanbul'u negatif ayrıştıran iki ayrı dedikodu oldu. Bunlardan ilki bundan önceki enflasyon rakımında olduğu gibi Merkez Bankası'nın düşen enflasyonun ardından faiz indirimine gideceği beklentilerinin yeniden gündeme getirilmesi oldu. Bilindiği gibi yarın açıklanacak olan aralık ayı enflasyonunda yıllık enflasyonun gerileyeceği bekleniyor. Ayrıca ÖTV ve KDV indirimlerinin devam etmesi ve elektrik ile doğalgazda fiyat indirimlerinin enflasyonu olumlu etkilemesi bekleniyor. Diğer senaryo ise döviz borçlusu dev şirketlerin 31 Aralık'ta sona eren bilanço dönemi öncesi kuru düşük tutup bilançodaki zararını azaltması girişimlerinin yeni yıldan itibaren gerek kalmadığı için son bulduğu bu nedenle kurdaki yükselişin sürdüğü spekülasyonları oldu. Bu spekülasyonlara göre döviz borçlusu şirketler yıl bayı öncesi döviz satarak kurun 5.30 düzeyinde kalmasını sağladı. Yılbaşından sonra ise böyle bir harekete gerek kalmadı. Bu nedenle dolar kur 5.9'u geçti.