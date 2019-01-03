FİNANS

Dolarda sert hareketlilik! Gece yarısı 5.85'i gördü

DOVİZ HABERLERİ  | 03.01.2019 07:59 | Son Güncelleme

Gece yarısından sonra 5.85'i gören Dolar/TL kuru bu sabah 5.46 seviyelerinde. Küresel ekonominin yavaşladığı endişeleri piyasaları etkileyen en önemli nedenlerin başında gösteriliyor. Piyasalar bugün saat 10:00'da açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.

Dolarda sert hareketlilik! Gece yarısı 5.85'i gördü

Dolar, gece yarısından sonra sığ piyasada sert bir yükselişle 5.85 seviyelerini gördü. Saat 02.00 sularında 5.8509'u test eden kur daha sonra 5.52 TL seviyelerinde dengelendi. Dolar/TL kur bu sabah 5.46 seviyelerinde hareket ediyor.

Dolar/TL dün yeni yılın ilk işlem gününe 5.30 seviyelerinde başlamış, kur küresel piyasalarda artan küresel büyüme endişelerine paralel 5.3990'ı test etmişti.

Küresel ekonominin yavaşladığı endişelerini canlı tutan Çin imalat PMI verisinin ardından yen gibi güvenli liman kabul
edilen para birimleri dolar karşısında değer kazandı. ABD'de bazı devlet hizmetlerine ödenek bulunamaması ve ABD Merkez Bankası'nın ( FED) faiz artırımlarına tahmin edilenden önce ara vereceği beklentisi de yatırımcıların temkinli olmasına neden oluyor. Öte yandan jeopolitik gelişmeler, Suriye'de devam eden belirsizlikler, ABD-Türkiye ilişkileri ise piyasalarda yakından izlenmeye devam ediliyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Yurtdışında piyasaları olumsuz etkileyen diğer nedenler Çin'in fabrika aktivitesinin 9 ay içinde ilk kez daralma yaşamasının yanı sıra Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un ABD Başkanı Trump'a yaptığı uyarı de etkili oldu.

ABD hükümetinin kısmi kapalılık durumunun devam etmesi piyasalar üzerinde etkili olurken Türk Lirası ve Borsa İstanbul'u negatif ayrıştıran iki ayrı dedikodu oldu. Bunlardan ilki bundan önceki enflasyon rakımında olduğu gibi Merkez Bankası'nın düşen enflasyonun ardından faiz indirimine gideceği beklentilerinin yeniden gündeme getirilmesi oldu.

Bilindiği gibi yarın açıklanacak olan aralık ayı enflasyonunda yıllık enflasyonun gerileyeceği bekleniyor. Ayrıca ÖTV ve KDV indirimlerinin devam etmesi ve elektrik ile doğalgazda fiyat indirimlerinin enflasyonu olumlu etkilemesi bekleniyor.

Diğer senaryo ise döviz borçlusu dev şirketlerin 31 Aralık'ta sona eren bilanço dönemi öncesi kuru düşük tutup bilançodaki zararını azaltması girişimlerinin yeni yıldan itibaren gerek kalmadığı için son bulduğu bu nedenle kurdaki yükselişin sürdüğü spekülasyonları oldu. Bu spekülasyonlara göre döviz borçlusu şirketler yıl bayı öncesi döviz satarak kurun 5.30 düzeyinde kalmasını sağladı. Yılbaşından sonra ise böyle bir harekete gerek kalmadı. Bu nedenle dolar kur 5.9'u geçti.

PMI ENDEKSİ NEDİR?

PMI Endeksi, şirketlerin satın alma yöneticilerinin, mal ve hizmet satın alma eğilimlerini inceleyen bir göstergedir. Bu gösterge temel olarak büyüme öngörülerini açıklamaya yönelik anket niteliği taşımaktadır. Bu ankette şirket satın alma müdürlerinin, aylık periyotlarla mal ve hizmet talepleri konusunda nasıl pozisyon alacakları konusunda sorular yer alır. Amaç bu müdürlerin eğilimlerini incelemektir. Bu anketler, güncel, doğru ve genellikle benzersiz aylık ekonomik eğilim göstergeleri sunabilme kapasitesi sayesinde, merkez bankaları yanında, mali piyasalar ve ticari karar vericiler tarafından dünyada en çok takip edilen iş anketi unvanına sahiptir.

PARTNERHayat Bilgisi Kopil'in son halini görmeye hazır mısınız?Hayat Bilgisi Kopil'in son halini görmeye hazır mısınız?
Yeni yılın ilk iş günü dolar ve euroda son durum...Yeni yılın ilk iş günü dolar ve euroda son durum...
Dolar yılın son gününe nasıl başladı?Dolar yılın son gününe nasıl başladı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar dolar ne kadar dolar tl ne kadar

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

ABD'den gelen karar doların ateşini düşürüyor!

ABD'den gelen karar doların ateşini düşürüyor!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Dolarda bu akşama dikkat!

Dolarda bu akşama dikkat!

Faiz kararı sonrası dolarda son durum

Faiz kararı sonrası dolarda son durum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar ve Euro ne kadar oldu? (2 Ocak Çarşamba güncel döviz fiyatları)

Yeni yılın ilk iş günü dolar ve euroda son durum...

Dolar yılın son gününe nasıl başladı? (31 Aralık dolar kuru)

Dolar yılın son gününe nasıl başladı?

Dolar ne kadar? 27 Aralık dolar kuru

Dolar ne kadar? 27 Aralık dolar kuru

Dolar ne kadar? 26 Aralık dolar kuru

Dolar ne kadar? 26 Aralık dolar kuru

Dolar ne kadar? 25 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dolar ne kadar? 24 Aralık dolar fiyatları

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.