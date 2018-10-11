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Döviz kredileriyle ilgili yeni gelişme

DOVİZ HABERLERİ  | 11.10.2018 07:46 | Son Güncelleme

Döviz kredilerinin yapılandırmasında o günün Merkez Bankası kuru kullanılacak.

Döviz kredileriyle ilgili yeni gelişme

Döviz kredileri TL cinsinden yapılandırıldığında o tarihteki Merkez Bankası kuru esas alınacak.

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döviz kredileri merkez bankası

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