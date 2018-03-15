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Euro ve sterlinde yeni rekor, dolar 3 ayın zirvesinde

15 Mart 2018 17:36

Dövizde görülen yükseliş devam ediyor. Dolar bu sabah 3,89 seviyelerinden işlem görüyor. Art arda rekorlar kıran euro/TL 4,82'yi aşarak tarihi zirveyi yeniledi.

Euro ve sterlinde yeni rekor, dolar 3 ayın zirvesinde

Jeopolitik, siyasi ve makro ekonomik gelişmeleri izleyen kur ve faizde geçen hafta başlayan negatif ayrışma ve satış baskısı sürüyor. Dolardaki nispeten zayıf seyir nedeniyle dolar/TL'de etki daha sınırlı hissedilse de, TL euro ve sepet bazında yeni tarihi rekorlarında.

 
 
Dolar/TL bu sabah saat 11:30'da 3.8930 seviyesinden işlem görüyor. Sepet bazında TL tarihi rekorunu dün gece 4.3523 ile kırdıktan sonra aynı saatte 4.3374/4.3411 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 4.82 ile tarihi zirvesini kırdıktan sonra aynı saatte 4,8115 seviyesinde.
 
 
ABD'de faiz artışlarının hızlanmasından endişe edilen bir dönemde, şehir içi çatışmaların yaşanabileceği kuşatma aşamasına gelinen Afrin operasyonunun, Seçim İttifakı Yasası'nın, yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın bir arada Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceği endişeleri satış baskısının ana nedeni olarak görülüyor.
 
Bankacılar küresel ticaret savaşlarının oluşabileceği, ABD'de faizlerin artış trendinde olduğu yani gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik olumsuzlukların fazla olduğu bir dönemde, Türkiye'ye özgü endişelerin henüz giderilemediğine dikkat çekiyor.
 
Bazı piyasa oyuncuları, hükümet yetkilileri tarafından birçok kez reddedilmesine karşın erken seçim ihtimalinin de piyasalarda satış baskısı yarattığını belirtiyor ve TBMM'de kabul edilen Seçim İttifak Yasası sonrasında bu ihtimalin arttığına da dikkat çekiyorlar.
 
TL gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmaya dün de kısmen devam ederken; dolar/TL gece illikit işlemlerde bugün 3.8950'yi test ederek 14 Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyeyi gördü. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz ise yabancı ağırlıklı satış dalgası ise dün Kasım sonundan beri gördüğü en yüksek seviye olan yüzde 12.75'ten sınırlı aşağıdaki seyrini sürdürüyor.
 
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