FİNANS

Euro ve sterlinde yeni rekor

19 Mart 2018 11:25

Dolar kuru yeni haftaya 3.94'ün üzerine başladı. Euro/TL 4.8407 ve sterlin/TL 5.4961 ile rekor kırdı. Piyasada gözler çarşamba günü açıklanacak Fed kararlarına çevrildi.

Euro ve sterlinde yeni rekor
Makro ekonomik, jeopolitik ve siyasi endişelerle geçen hafta TL'de sert değer kaybı, tahvil faizlerinde ise hızlı yükseliş gözlenirken, dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı.
 
Dolar/TL güne 3,93 liranın üzerinde başladı. Daha sonra yönünü yukarı çeviren dolar 3,9460 ile 4 Aralık'tan beri en yüksek düzeyi gördü.
 
Saat 11:25'te euro/TL 4.8407 ve sterlin/TL 5.4961 ile rekor kırdı.
 
GÖZLER FED'DE
 
Fed'in faizi 25 baz puan artırması beklenirken, toplantı sonrasında açıklanacak faiz projeksiyonlarının bu yıl üç ya da dört artışa işaret edip etmediğine bakılacak.
 
Uzmanlar, bu hafta döviz piyasasında Fed'in faiz kararı öncesinde sert hareketlerin görülebileceğini belirtti.
 
Bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildiren uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylem ve adımlarının da izlenmesi gerektiğini söyledi.
 
 
DOLARDA KRİTİK SEVİYELER
 
Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 3,9550'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu, 3,9170 ve 3,9000 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini dile getirdi.
 
 
 
 
 
 
10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Döviz Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın