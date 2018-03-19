Euro ve sterlinde yeni rekor

Makro ekonomik, jeopolitik ve siyasi endişelerle geçen hafta TL'de sert değer kaybı, tahvil faizlerinde ise hızlı yükseliş gözlenirken, dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı.

Dolar/TL güne 3,93 liranın üzerinde başladı. Daha sonra yönünü yukarı çeviren dolar 3,9460 ile 4 Aralık'tan beri en yüksek düzeyi gördü.

Saat 11:25'te euro/TL 4.8407 ve sterlin/TL 5.4961 ile rekor kırdı.