ABD borsaları son yılların en büyük haftalık kaybıyla kapandı

ABD'nin önde gelen üç borsası, haftalık bazda son 10 yılın en büyük kayıplarından birini yaşadı.

Haftayı yüzde 6,8'lik düşüşle kapatan Dow Jones Endüstri endeksi 2008'den bu yana yüzde olarak en büyük haftalık kaybını yaşadı.

Teknoloji odaklı Nasdaq endeksi de bir haftada yüzde 8.36 değer kaybetit. Bu Nasdaq'ın Kasım 2008'den bu yana yaşadığı en sert düşüş.

S&P 500'de de bir haftada yüzde 7'lik bir düşüş oldu.

Facebook ve Twitter hisseleri yüzde 6'dan fazla değer kaybederken, Amazon hisselerinde yüzde 5, Apple ve Misrosoft hisselerinin değerinde de yüzde 3'ten fazla düşüş yaşandı.

Artan faizler, Çin ile yaşanan ticari gerilim...

Düşüşte Çin ile yaşanan gerilim, faiz oranlarının artırılması ve Beyaz Saray ile Kongre arasındaki bütçe anlaşmazlığı etkili oldu.

Yatırımcılar, ABD'de ve küresel ölçekte büyümede görülen yavaşlama gibi şirket kârlarını etkileme potansiyeli olan bazı faktörler nedeniyle hisselerini elden çıkarıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) hafta başında faiz oranlarını yeniden artırmış ve artışın yavaş da olsa gelecek yıl da süreceğinin sinyalini vermişti.