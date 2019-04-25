FİNANS

Almanya'nın 2 büyük bankası birleşme görüşmelerini sonlandırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.04.2019 14:32 | Son Güncelleme

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank ile Commerzbank'ın, birleşme görüşmelerini herhangi bir anlaşma yapmadan sonlandırdıkları duyuruldu.

Almanya'nın 2 büyük bankası birleşme görüşmelerini sonlandırdı

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank ile Commerzbank'ın, birleşme görüşmelerini herhangi bir anlaşma yapmadan sonlandırdıkları duyuruldu.

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada, ekstra sermaye ihtiyacı, yeniden yapılanma maliyetleri ve yönetim riskleri nedeniyle birleşmenin, bankaların çıkarlarına uygun olmadığı kanısına varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Deutsche Bank, uzun vadeli karlılığı artırmak ve hissedarlarına iyi bir geri dönüş sağlamak için tüm alternatiflere bakmaya devam edecektir." denildi.

Açıklamada, bankanın ilk çeyreğine ilişkin finansal bilgilere de yer verildi. Buna göre, Deutsche Bank, bu yılın ilk çeyreğinde toplam gelirlerinin 6,4 milyar avro, net karının da 200 milyon avro olmasını bekliyor.

Söz konusu finansal sonuçların yarın açıklanacağı belirtildi.

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank’ın geleceğine ilişkin endişeler artarken, geçen ayın ortalarında Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmeye ilişkin ön görüşmeler yaptığı açıklanmıştı.

KAYNAK:AA

PARTNERKim Kardashian'dan şaşırtan kararKim Kardashian'dan şaşırtan karar
Disney'in varisi Abigail Disney: Yöneticilerin ikramiyesinin yarısı çalışanlara verilsinDisney'in varisi Abigail Disney: Yöneticilerin ikramiyesinin yarısı çalışanlara verilsin
Dünya devinden flaş kararı! Üretimi durduruyorDünya devinden flaş kararı! Üretimi durduruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deutsche Bank Commerzbank

En Çok Okunan Haberler

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Dev bankanın adı değişiyor!

Dev bankanın adı değişiyor!

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Doların gözü bu haberde!

Doların gözü bu haberde!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ekonomiyi neler bekliyor?

Ekonomiyi neler bekliyor?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fiyatı 95 TL'ye çıktı

Fiyatı 95 TL'ye çıktı

WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiren haber

WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiren haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Disney'in varisi Abigail Disney: Yöneticilerin ikramiyesinin yarısı çalışanlara verilsin

Disney'in varisi Abigail Disney: Yöneticilerin ikramiyesinin yarısı çalışanlara verilsin

LG, Güney Kore'de telefon üretimini durdurma kararı aldı

Dünya devinden flaş kararı! Üretimi durduruyor

Tesla 702 milyon dolar zarar açıkladı

Tesla 702 milyon dolar zarar açıkladı

Bloomberg Sefalet Endeksi: Venezuela ilk sırada, Türkiye 62 ülke arasında dördüncü

Bloomberg Sefalet Endeksi: Venezuela ilk sırada, Türkiye 62 ülke arasında dördüncü

Financial Times: Türkiye, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirmek için milyarlarca dolarlık kısa vadeli borç kullanıyor

Financial Times: Türkiye, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirmek için milyarlarca dolarlık kısa vadeli borç kullanıyor

Merkez Bankası'nın rezervleri neden piyasaları kaygılandırıyor?

Merkez Bankası'nın rezervleri neden piyasaları kaygılandırıyor?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.