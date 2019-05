Bilderberg Toplantıları: Diplomasinin parçası mı, tehlikeli bir komplo mu?

McCannacihe ayrıca "Zaman zaman komplo teorisyenlerinin haklarını teslim etmelisiniz. Medya Bilderberg toplantılarını yeni yeni haber yapmaya başladı. Bu garip suçlamalar ortalarda dolaşmasa, medya haber yapar mıydı?" diye de soruyor.

'Bilderberg Grubu'na böyle güçler atfetmek fantezi'

Ancak Times gazetesi yazarı Aaronovitch bu görüşe katılmıyor. Bu tür gruplara inanmanın bazı kesimleri kurban haline getirdiğini ve rasyonel bir dünya görüşüne sahip olmayı engellediğini savunuyor:

"Bilderberg Grubu'na böyle güçler atfetmek fantezi. Bazı insanların Tanrı gibi güçlere sahip olduğunu düşündürüyor. Bir tür terapi olabilir ama insanlara bilimsel olmayan bir mesaj veriyor"

Bu yazı Tom de Castella'nın makalesinden uyarlandı

