Bitcoin fiyatlarında sert düşüş

22 Aralık 2017 14:43
Bitcoin fiyatlarında sert düşüş

Bitcoin, merkez bankası başkanlarından eleştirileri sonrası 4 günde yaklaşık 8 bin 500 dolar düştü.

Bitcoin'de fiyat yükseldikçe yaşanan dalgalanmaların süresi ve büyüklüğü de artıyor. Haftabaşında 19 bin 532 dolar ile rekor seviyelerinde seyreden bitcoin yaklaşık 8 bin 500 dolar düşüşle rekor seviyelerinden uzaklaştı. Bitcoin şu sıralarda 11 bin 450 seviyesinde seyrediyor.

 

 

 




GÜVENSİZLİK YAŞANIYOR

Bir çok ülkenin kripto para birimleri ile ilgili yasal düzenlemeyi tartışmayı başlamasının ardından kripto para birimlerine karşı başlayan güvensizlik piyasayı da etkiledi. Bitcoin'in yanısıra, Ethereum, Litecoin, IOTA, Cardano gibi para birimleri de bir gün öncesine göre düşüş yaşadı.

 
 
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Okuyucu Yorumları24 yorum
  • 58 Oy
    yıl sonu kar realizasyonu gibi ama belli olmaz
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  • 80 Oy
    söylemeden geçemem adamlar yüzyılın vurgununu yaptı. içi boş naylonu üfleyip sattılar . alanlar içine bir oh çeksin ve otursun kenara ytd .
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  • 0 Oy
    @drumdsss Duruma göre değişir para vermeden uğraşıp elindeki imkanlar ile kasanlar zamanında zaten köşe isterse % 70 düşsün fark etmez onlara zaten zorla parayla katılacaksın şartı olmayan bir durum ayrıca KAİROS faciasının yanında devede kulak bu iş.
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  • 0 Oy
    @drumdsss realist düşünüp geleceğin nasıl planlandığını görmenizi dilerim.
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  • 71 Oy
    Balonu patlattılar..:)
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  • 65 Oy
    Bommmmm....
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  • 0 Oy
    Türkiyemizin en iyi vergi rekortmenleri memurlardır.
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  • 0 Oy
    merkez bankamız tüm dövizi bitcoine yatırsın.bu işte çok para var.
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  • 0 Oy
    ne alakası var büyük bir yatırım cı bütün yatırımını cektiği için şuan bir düşüş yaşandı ama önümdeki yıl içerisinde tahminimce 30.000 dolar seviyesine çıkar
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  • 0 Oy
    Siz rekalm verdiniz millete bitcoin uçuyor yatırımlar kar kazandırıyor dıye. şimdi gördünüzmü Adamlar bastı parayı reklam verdırdı mılletı coınlettıler sımdı patlattılar geçmiş olsun hepinize BU demektirki böyle sanal işlere aldanmayın.....
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  • 0 Oy
    Karamanın KOYUNU ,Sonra ÇIKAR SİYONİZMİ
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  • 0 Oy
    bu btc ile ilgili yorumlar yapanlar hala cebindeki parayla bitcoin alabiliyolarmı 1 bitcoin 50.000 -60.000 tl arası değişmektedir ve 4 bitcoinde doğudan en kral daireyi alıyorlar hale bitcoine patlak diyenler
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  • 0 Oy
    btc den bugüne kadar ev alan oldu hala balon patladı diyolar .su anda bile 4 bitcoine 1 daire alınıyor 1 adet lüx araba alınıyor 1 dolarlardan suanki fiyata gelmiş.herkes beklesin bu artışı
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  • 0 Oy
    Gerçekten asrın yalanına inanıp alan olmuş mudur ? Çok aptalsınız çok, emek hırsızları, haram para kumarbazları yiyin birbirinizi.
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  • 0 Oy
    ortada hiç olmayan bir borsa kağıdını düşünün. aynı.
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  • 0 Oy
    Patlayan balon dedıgınız hali bile %1712 Kar ettırmıs durumda . Bu sisteme dur dıyemeyeceksınız . Blockchaın sıstemı tum bankarı aradan cıkartıyor o yüzden bankalar buna karşı . İstiyorlar ki para bizim elımızde dönsün . Direnecegız .
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  • 0 Oy
    hiç birşeyden bilgisi olmayan zırtolar geliyor burda sırf yazı yazmak için yorum yapıyorlarya işte o beni bitiriyor :D sayın zırtolar bakın bakalım balon dediğiniz olaya bugün bana 500.000.oo-₺ kazandırdı :D
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  • 0 Oy
    tek ticaret anlayışı bakkal defterine veresiye yazdırmak olan tipler gelmiş burda bitcoini eleştiriyor :) sevseniz de sevmeseniz de teknolojinin ilerlemesiyle birlikte sanal bankacılık da gelişecek ve bu bankacılığın temelini de bitcoin oluşturacak . ..
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  • 0 Oy
    3 merkez bankası başkanı konuştu diye 2 günde %40 değer kaybeden birşey zaten balondur
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  • 0 Oy
    ahahah yakın zamanda görürsünüz.. Deep Web bu para birimi ile alışveriş yapıyorken asla patlayamaz gençler.. :D
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  • 0 Oy
    Noylonun bile bir değeri var bunun hiçbir değeri yok bilgisayardaki sayılar sadece sahte dalgalanmalarla yukarı taşıdılar az bir bal sürdüler alanlar o kadar inanmış ki 30 000 dolar olacak diye akıl var mantık var işleyen işleten üreten fabrikalar böyle bir para kazanamaz kazancını katlayamazken ne diyelim çıkarken satmayan satamayanlar düşerken de satamaz
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  • 0 Oy
    tam olarak uluslararası bir vurgun yaptılar satan kurtulur satmayan hergün biraz daha kavrulur. zararın neresinden dönüllürse kardır. 19000 lerde uyardım ama yayınlanmadı.
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  • 0 Oy
    Olmayan bir şeyi almak nasıl bir mantıktır. Bitcoin isterse 1.000.000 dolar olsun. Pazara gidip 1kg bişey alamadıktan sonra ne anlamı var.
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  • 0 Oy
    yine yükselir kazananlar yine alım yapar benim gibi. Ne borsa ne altın en güvenilir yatırım bitcoin . Kim ne derse desin
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