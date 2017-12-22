Bitcoin fiyatlarında sert düşüş

Bitcoin'de fiyat yükseldikçe yaşanan dalgalanmaların süresi ve büyüklüğü de artıyor. Haftabaşında 19 bin 532 dolar ile rekor seviyelerinde seyreden bitcoin yaklaşık 8 bin 500 dolar düşüşle rekor seviyelerinden uzaklaştı. Bitcoin şu sıralarda 11 bin 450 seviyesinde seyrediyor.







GÜVENSİZLİK YAŞANIYOR



Bir çok ülkenin kripto para birimleri ile ilgili yasal düzenlemeyi tartışmayı başlamasının ardından kripto para birimlerine karşı başlayan güvensizlik piyasayı da etkiledi. Bitcoin'in yanısıra, Ethereum, Litecoin, IOTA, Cardano gibi para birimleri de bir gün öncesine göre düşüş yaşadı.