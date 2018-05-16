Bugüne kadar düzenlenen seçimlerde Erdoğan ve AKP'nin tek parti iktidarı, yayımlanan araştırma raporlarında ve yatırımcı notlarında istikrar vaat ettiği için tercih edilen sonuç olarak gösteriliyordu.

Erdoğan, Bloomberg'in Londra binasında gerçekleşen röportajı sırasında düşük faizde ısrarcı olarak yeniden seçilmesi takdirinde ekonomi yönetiminde daha sıkı söz sahibi olacağını söyledi.

Bu ziyareti sırasında yatırımcılarla toplantılar gerçekleştirdi, çeşitli forumlarda konuştu ve yabancı medya kuruluşlarına röportaj verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'ye üç günlük bir resmi ziyaret gerçekleştirdi.

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra gezisinin ardından internet sitesinde yayımlanan makalesinde, "İktidara geldiği zamandan bu yana 15 yıldır ilk defa yatırımcılar Erdoğan'ın tekrar bir seçim kazanma ihtimalinden heyecan duymuyor" ifadesini kullandı.

Ancak Bloomberg artık bu istikrar önermesinin yatırımcılar nezdinde geçerli olmadığını öne sürüyor.

Bunun en büyük gerekçesi olarak ise Erdoğan'ın büyüme odaklı politikalarda ısrarcı olması gösteriliyor.

'Yavaş ve dengeli büyümeyi tercih ederim'

Londra merkezli Fidelity International adlı fonda 2 milyar dolarlık gelişen piyasalar fonu yöneten Paul Greer Bloomberg'e, "Erdoğan'ın zaferi piyasalar için politika devamlılığı anlamına geldiği için olabilecek en kötü ihtimal. Gerçi bu sonuç Türk piyasaları için en az şaşırtan ihtimal olacaktır" dedi.

1990'lardaki iktidar hükümetlerinin istikrarsız döneminin ardından Erdoğan yönetiminin genel desteği aldığı belirtilen makalede, bu durumun yaklaşan seçimlerle ilgili olarak yatırımcıların kafasını karıştırdığı aktarılıyor.

Ancak bazı fon yöneticilerinin Erdoğan yönetiminde görülecek bir devamlılığın artık piyasalar tarafından olumlu görülmediği yorumunda bulunduğu aktarılıyor.

Nisan ayının sonunda açıklanan teşvik paketinin endişeleri katmerlediği, para politikasının gevşek olduğu, cari açığın sürdürülebilir olmadığı ve Erdoğan'ın düşük faizdeki ısrarı yüzünden enflasyonun kontrol altına alınamadığı makalede vurgulanıyor.