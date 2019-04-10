Çin önümüzdeki aylarda Bitcoin'e savaş açabilir!

Reuters'in haberine göre, Çin Ulusal Gelişim ve Reform Komitesi, ülkenin hangi endüstri alanlarına eğilmesi gerektiğiyle ilgili birtakım çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların büyük oranda kamuoyu dinlenerek gerçekleştirildiği söyleniyor. Ortaya çıkmakta olan sonuç ise Bitcoin'cileri pek sevindirmeyecek gibi görünüyor zira Bitcoin madenciliği şu sıralar komitenin "sonlandırılması" gereken endüstriler listesine girmiş durumda.

Komitenin önem verilmesi gereken endüstriler listesini 7 Mayıs tarihinde bitirmesi bekleniyor. Ancak Bitcoin madenciliği Çin'de gerçekten yasaklanırsa bütün piyasa altüst olabilir. Bitcoin işi ucuz elektrik imkanı, donanım gücüne doğrudan ulaşım vb. nedenlerle Çin'de epey popüler. Hatta 2018 yılında dünya Bitcoin piyasasının yüzde 74'ünün Çin merkezli olduğunu söyleyebiliriz. Böylesine bir yasaklama sektörü sarsacaktır şüphesiz.

Öte yandan komitenin kararının bir yasaklamayı beraberinde getirmek zorunda olmadığını söyleyenler de var. Komitenin oluşturacağı liste yalnızca teşvik edilecek ve edilmeyecek endüstri alanlarını kapsıyor da olabilir.



