FİNANS

Dünyaca ünlü fast food zinciri KFC’nin tavuğu bitti

20 Şubat 2018 09:44

KFC, İngiltere başta olmak üzere Birleşik Krallık'ta bulunan restoranlarında tavuk kıtlığı yaşadı. 800 civarı restoranı gün içerisinde hizmeti durdurmak zorunda kaldı.

Dünyaca ünlü fast food zinciri KFC’nin tavuğu bitti

Dünyaca ünlü fast food zinciri KFC tedarik zincirindeki bir lojistik sıkıntısı nedeniyle tavuksuz kaldı ve Britanya’da bulunan yüzlerce restoranını geçici olarak kapatmak zorunda kaldı. Başta İngiltere olmak üzere, Birleşik Krallık genelindeki kabaca 900 civarı restorandan 800 kadarı dün, gün ortasında geçici olarak kepenk indirdi. Bunlardan bir kısmının ise öğleden sonra açıldığı belirtildi.

 
İLK 5’DE YER ALIYOR
 
Britanya, KFC’nin Avrupa kıtasındaki en büyük pazarı ve dünya genelinde de ilk 5 içerisinde yer alıyor. Taco Bell ve Yum sahipliğindeki KFC, bu durumun teslimattaki yeni iş ortakları DHL ile başlangıçta yaşanan uyum sorunları olduğunu belirtti. DHL ise operasyonel sorunlar nedeniyle bazı teslimatların tamamlanamadığını veya geciktiğini belirterek yaşanan durumun çözümü için KFC ile birlikte çalışıldığını belirtti.
 
KFC, geçtiğimiz hafta lojistik işini Bidvest firmasından alıp DHL’e vermişti.  Öte yandan Britanya’da bulunan KFC restoranlarının yüzde 95’i franchise yöntemiyle işliyor ve şirket, çalışanların yevmiyelerinin tam ödeneceğini, franchise restoranlarda da aynısının yapılması gerektiğini belirtti. Restoranların tamamının normal hizmetine ne zaman döneceği hakkında ise bir bilgi verilmedi.
 
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Okuyucu Yorumları4 yorum
  • 104 Oy
    10 yıldır küçük işletmeciyi kuş gribi adı altında yok ettiler %90 bu sektörden ekmek yiyen insanları tekeline bağladılar kilosu 3.5 lira olan tavuk telefler yüzünden 15 lira oldu bu olay sadece ülkemiz de değil dünya çapında oynana bir oyunda bunun farklı versiyonu amerikada da yaşandı orada bütün çiftçileri tekele bağladı büyük firmalar kendi çalışmak isteyen kişileri denetim adı altında boğdular çeşitli bahanelerle binlerce dolar cezaya çarptırdılar onlarda mecburen boyun eğmek zorunda kaldılar yani uzun lafın sözü dünyanın adalet çivisi çıkmıştır
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  • 91 Oy
    @xstillkill ne boş yapmışın
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  • 70 Oy
    bunların sağı solu belli olmaz tavuk diye başka bişeyler yedirirler insanlara
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  • 53 Oy
    Bunlar gerçek piliç değil ne olduğuda belli değil tüketmeyin?
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