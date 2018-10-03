Enflasyon 15 yılın zirvesinde: Nedenleri ne, sonuçları ne olacak?

Yılbaşından beri sürekli yeni rekorlar deneyen enflasyonun Eylül ayında zirve yapması bekleniyordu ama beklenenin çok ötesinde bir gerçekleşme çıktı karşımıza. Tüketici fiyatları enflasyonu ya da manşet enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 6,30, çekirdek enflasyon (C Endeksi) aylık yüzde 6,76, yurtiçi üretici fiyatları enflasyonu da (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 10,88 artış ile enflasyonu yüksek sayılan ekonomilerin yıllık enflasyonu kadar aylık artışlar sergilemiş oldu. Ekim 2017'den Eylül 2018'e kadar 12 aylık enflasyon oranları şöyle bir tablo ortaya koyuyor. Enflasyonun seyri ve para politikasının yanıtı Tarih TÜFE Yİ-ÜFE C endeksi (Çekirdek enflasyon) TCMB Faizi Ekim 11,90 17,28 11,82 11,96 Kasım 12,98 17,30 12,08 12,05 Aralık 11,92 15,47 12,30 12,53 Ocak 2018 10,35 13,69 12,18 12,75 Şubat 10,26 13,71 11,94 12,75 Mart 10,23 14,28 11,44 12,75 Nisan 10,85 16,37 12,24 12,86 Mayıs 12,15 20,16 12,64 14,30 Haziran 15,39 23,71 14,6 17,31 Temmuz 15,85 25,00 15,1 17,75 Ağustos 17,90 32,13 17,22 18,30 Eylül 24,52 46,15 24,05 24,00 Bu tablodaki TÜFE ve Yİ-ÜFE'yi bir grafiğe dönüştürelim.

TÜFE, 12 aylık bazda yüzde 24,52'ye ulaşırken Merkez Bankası'nın para politikasının en fazla etkili olacağı kalemlerden oluşan çekirdek enflasyon da (C Endeksi) yüzde 24,05'e ulaşmış bulunuyor. Çekirdek enflasyonun aylık bazda TÜFE'den daha fazla artmış olması önümüzdeki aylarda enflasyondaki artışın yine yüksek düzeylerde devam edeceğini gösteriyor. Asıl korkutucu nokta burası. Çünkü bu büyük artış Merkez Bankası'nın para politikası uygulamasının işlevsiz kaldığını (ya da alınan parasal önlemlerin etkisinin gecikmeli olarak ortaya çıktığını düşünürsek) çok geç kalınmış önlemler olduğunu ortaya koyuyor. Kurda yaşanan büyük artışların fiyatlara yansıması kaçınılmazdı. Ve bu yansıma gecikmeli olarak artan oranda yansımaya başladı. Merkez Bankası da gecikmeli yansımaya güvenip geciktikçe bu sıçramanın durdurulması mümkün olamadı. TÜFE (yüzde 24,52) ile Yİ-ÜFE (yüzde 46,15) arasındaki büyük fark (21,63 puan) bir başka korkutucu durumu ortaya koyuyor. Bu fark, özellikle kurdaki artıştan dolayı üretime gelmiş olan fiyat artışlarının henüz tüketiciye yansıtılmadığını gösteriyor.