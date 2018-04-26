FİNANS

Facebook, veri skandalına karşın kârını yüzde 63 artırdı

26.04.2018 02:33 | Son Güncelleme

Dünyanın en değerli sosyal medya şirketi Facebook, geçen ay patlak veren veri skandalına karşın yılın ilk 3 ayında 4 milyar 900 milyon dolar kâr etti. Facebook böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla kârını yüzde 63 artırmış oldu.

Facebook, veri skandalına karşın kârını yüzde 63 artırdı

Dünyanın en değerli sosyal medya şirketi Facebook, geçen ay patlak veren veri skandalına karşın yılın ilk 3 ayında 4 milyar 900 milyon dolar kâr etti.

Facebook böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla kârını yüzde 63 artırmış oldu.

2017'nin ilk 3 ayında 8 milyar dolar gelir elde eden Facebook, bu yılın ilk 3 ayında ise gelirini 11 milyar 900 milyon dolara çıkardı.

Facebook, aylık kullanıcılarının sayısının da 2 milyar 200 milyona ulaştığını açıkladı.

Bu da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 oranında bir artışa tekabül ediyor.

28 bine yakın çalışanı var

Facebook'un çalışanlarının sayısı da 28 bine yaklaştı.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, önlerindeki önemli güçlüklere karşın 2018'e güçlü bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Facebook Mart ayında yaklaşık 87 milyon kullanıcısının bilgilerinin uygunsuz bir şekilde Cambridge Analytica şirketiyle paylaşıldığını itiraf etmişti.

Bu skandal sonrası sosyal medya şirketlerinin denetimi daha yoğun şekilde tartışılır olmuş, dünya çapında Facebook hesaplarının kapatılmasına yönelik bazı kampanyalar başlatılmıştı.

Mark Zuckerberg skandal sonrası ABD Temsilciler Meclisi Ticaret Komisyonu'nda ifade vermiş ve özür dilemişti.

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