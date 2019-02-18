FİNANS

Ham petrol fiyatı Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

18.02.2019 07:47 | Son Güncelleme

ABD'nin İran ve Venezuela'ya yönelik yaptırımları ve OPEC'in üretim kısıtlama kararı sonrası, bir varil ham petrolün fiyatı 56 dolara yükseldi.

Ham petrol fiyatı Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

ABD'nin İran ve Venezuela'ya yönelik yaptırımları ve OPEC'in üretim kısıtlama kararı sonrası, bir varil ham petrolün fiyatı 56 dolara yükseldi.

ABD Batı Teksas türü ham petrol fiyatları, yüzde 0,8 artarak bu yılın en yüksek rakamı olan 56,02 doları gördü.

Uluslararası brent petrolün fiyatı da yüzde 0,6 artarak 66,65 doları gördü.

Bu rakamlar, 20 Kasım 2018'den bu yana görülen en yüksek ham petrol fiyatları oldu.

Arz fazlasını önlemek için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışında Rusya gibi bazı ülkeler, geçen yıl üretimi günlük 1,2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Fiyat artışında sadece OPEC'in kararı değil, ABD'nin büyük üreticilerden İran ve Venezuela'ya yönelik yaptırımları da etkili oldu.

Petrol fiyatlarının 100 doları bulması dünya ekonomisi için ne anlama gelir?

İran'a yaptırımların devreye girmesiyle petrol fiyatları nasıl etkilenecek?

Petrol fiyatlarını aslında kimler etkiliyor?

Venezuela'nın petrol üretimi neden azalıyor?

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