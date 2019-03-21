İngiltere Merkez Bankası'ndan 'Brexit' açıklaması

BoE "Ekonomik görünüm, büyük ölçüde İngiltere'nin AB'den ayrılmasının çekilmesinin nasıl ve ne zaman olacağına bağlı olmaya devam edecek" dedi.

BoE, sterlindeki sert değer kaybının, daha geniş ekonomik şokun yanı sıra enflasyon baskısı yaratabilecek olmasıyla, anlaşmasız Brexit olması durumunda faizlerin her iki yönde de ilerleyebileceğini belirtti.

Bu para politikası kararından ayrı olarak, BoE 300 şirketin katılımıyla yaptığı ankette bu şirketlerin yaklaşık yüzde 80'inin anlaşmasız, geçiş dönemi olmadan Brexit'e "hazır" olduklarını gösterdi. Ocak ayında bu şirketlerin yüzde 50'si anlaşmasız Brexit'e hazır olduğunu açıklamıştı.

İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den düzensiz bir şekilde ayrılması hala mümkün. İngiltere Başbakanı Theresa May iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmek için zaman kazanmak amacıyla AB'den Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesi talebine yanıt bekliyor.

KAYNAK:REUTERS

