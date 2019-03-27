Londra swap faizi - Financial Times'a konuşan yabancı piyasa uzmanı: Türk bankalarına 'Yabancıya tek kuruş TL vermeyeceksiniz' talimatı gitmiş

Financial Times (FT) gazetesi, piyasa analistlerinin Türk Lirası'nın (TL) Londra piyasasındaki gecelik swap faizinin son 18 yılın en yüksek düzeyine çıkmasında Türk hükümetinin para birimindeki değer kaybını sınırlamak için attığı bazı adımların etkili olduğunu söylediklerini bildirdi.

Yabancı bankalar, TL elde etmek için Londra swap piyasasını kullanıyor. Piyasa oyuncuları, son dönemde bazı yatırımcıların TL'nin önümüzdeki dönemde değer kaybedeceği beklentisiyle pozisyon aldıkları ve bunun için açığa satış yapabilmek adına swap piyasasında TL talebini artırdığını belirtiyor. Ancak swap piyasasında lira likiditesinin az olmasından dolayı gecelik faizlerin de rekor düzeylere çıktığı ifade ediliyor.

FT'de yer alan haberde, swap piyasasında gecelik lira faizinin önce yüzde 325'e, bugün de yüzde 700'e yükselerek, 2001'deki finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine ulaştığına dikkat çekildi.

FT'nin haberinde, "Londra'da bulunan ve adının yazılmasını istemeyen bir analist, Türk bankalarının kendilerine 'yabancı muhataplarına tek bir lira dahi borç vermemeleri' talimatı verildiğini söylediklerini belirtti" denildi.