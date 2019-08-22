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Morgan Stanley: Küresel durgunluk riski 'yüksek ve yükseliyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 22.08.2019 09:51 | Son Güncelleme

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, küresel durgunluk riskinin "yüksek ve yükselmekte" olduğu uyarısı yaptı.

Morgan Stanley: Küresel durgunluk riski 'yüksek ve yükseliyor'

Morgan Stanley Başekonomisti Chetan Ahya'nın müşterilerine gönderdiği bilgi notunda, "küresel durgunluk yaşanması riskinin yüksek olduğunu ve riskin artmaya devam ettiği"ne dikkat çekti.

Bazı küresel ekonomilerdeki aşağı trendin, imalat sektöründe zayıflığı yayılmaya başlaması ile birlikte bulaşıcı hale gelmekte olduğu vurgulanan Morgan Stanley'den Ahya'nın bilgi notunda, "Büyüme projeksiyonlarımızı aşağı yönlü revize etmiş olmamıza karşın, risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini vurgulamayı sürdürüyoruz" denildi.

Morgan Stanley Başekonomisti Chetan Ahya yaptığı değerlendirmede, "Eğer ticari gerilimler daha da tınmanır ise, 3 çeyrek içinde küresel bir durgunluğa girilmesini bekliyoruz" dedi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Morgan Stanley küresel durgunluk

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