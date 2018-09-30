Petrol fiyatlarının 100 doları bulması dünya ekonomisi için ne anlama gelir?

Her ne kadar Suudi Arabistan, İran'ın petrol piyasasında yaratacağı düşüşü kapatabileceğini söylese de bazı analistler son zamanlarda halihazırda İran tarafında arzın azaldığına ve büyük tedarikçilerin üretimi artırdığına işaret ediyor; bu yüzden petrol yedek kapasitesinin düştüğünü söylüyor.

O yüzden petrol fiyatlarının bu tarihten sonra daha çok yükselmesi bekleniyor.

ABD tipi ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise yılın başından beri yüzde 21 yükselerek 73 dolar seviyesine kadar ulaştı.

Ham petrolün varil fiyatı, üçüncü çeyrekte yüzde 4,1 yükselerek 82,72 dolara ulaştı. Bu son dört yılın en yüksek seviyesi demek.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, 2015'ten sonra ilk defa 100 dolar seviyelerinin görülebileceğine işaret ediyor.

Bloomberg'in araştırmalarına göre her ne kadar petrol fiyatlarının yükselmesi küresel ekonomik büyümeye zarar verse de bunun etkilerinin 2011 yılındaki kadar ağır olması beklenmiyor.

Ancak ekonomistler, küresel ekonominin zarar görmesi için petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması gerektiğini söylüyor. Diğer yandan doların sürekli değer kazanması, petrol fiyatlarının dolarla ödenmesi yüzünden çok da yardımcı olmuyor.

Kuzey yarıkürede kış mevsiminin başlamasıyla beraber tüketiciler enerji kaynaklarını masraflarını düşük tutmak amacıyla biyoyakıt ya da doğalgaza çevirebilir.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de de enflasyon yukarı doğru gidebilir.

Özellikle Avrupa'daki birçok ülkenin petrol ithalatçısı olduğu düşünülürse bu bölgenin kırılgan olduğunu söyleyebiliriz.

Peki petrol fiyatlarının tekrar 100 dolar seviyesine çıkması dünya ekonomisi için ne anlama gelir?

Tüm bu sebeplerle petrol fiyatlarının Ocak ayında 100 doları bulacağına dair analist tahminleri güçlenmiş vaziyette.

Ekonomist Jamie Murray ve meslektaşlarının araştırmasına göre kaya gazı devrimi, enerji yoğunluğunun azalması ve halihazırdaki yüksek fiyat seviyeleri bunda rol oynuyor.

2. Yüksek petrol fiyatlarından kim kazançlı çıkar?

Petrol üreticisi olan çoğu ülkenin işine yarar.

Genellikle büyük petrol üreticisi ülkeler, gelişmekte olan piyasalar kategorisinde yer alıyor.

2016 yılı verilerine göre Suudi Arabistan ekonomisinin yüzde 21'ini petrol gelirleri oluşturuyor.

Bu Rusya'da petrolün oynadığı rolün iki katı demek.

Daha sonra bu işten en kazançlı çıkan ülkeler Nijerya ve Kolombiya olacaktır.

Petrol gelirlerinin artması, bu ülkelerin bütçe ve cari açıklarını toparlamalarını, hükümetlerin harcamalarını artırmasını sağlar.

3. Kim kaybeder?

Bloomberg'e göre Hindistan, Çin, Tayvan, Şili, Türkiye, Mısır ve Ukrayna en büyük darbeyi alacak ülkeler olur.

Petrol için daha çok para ödemek zorunda kalmaları, bu ülkelerin cari açıklarını büyüteceği gibi Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımları karşısında daha kırılgan bir yapıya bürünmelerine yol açar.

Bazı kazananlar kayıp da yaşayabilir: Avrupa'nın en büyük petrol üreticisi olan Norveç'in merkez bankası guvernörü Oystein Olsen, sektörün karı artırmak adına bütçede doğacak açıklardan gözünü kaçırması halinde zarara düşebileceğini söylüyor.