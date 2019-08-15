Piyasalar yeni bir küresel ekonomik durgunluğun sinyalini mi veriyor?

ABD ve İngiltere'de finansal piyasalar ekonomik görünüm için uyarı niteliğinde sinyaller vermeye başladı. Piyasalarda "ters verim eğrisi" olarak bilinen olay gerçekleşiyor. Yani 10 yıllık tahvillerin faizi, 2 yıllık tahvil faizlerinin altına inmiş durumda. Bu ülkelerin hazineleri için 10 yıl vadeli borç almak, 2 yıllık borç almaktan daha ucuz. Bu tahvil piyasasında çok sık görülen bir durum değil. Genelde bu tablo ekonomik darlama ya da yavaşlama öncesinde ortaya çıkıyor. Çarşamba günü Wall Street'te hisse piyasasına da sert satış geldi. Yatırımcılar ekonominin resesyona ilerlediği konusunda endişelenmişti. New York Borsası'nın ana hisse piyasası endeksleri S&P 500 ve Dow Jones sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 2,6 düştü. Londra Borsası'nda ise gösterge niteliğindeki FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 değer yitirdi. Alman Dax endeksi yüzde 2,2, Fransız Cac 40 endeksi ise yüzde 2,1 düştü. Verim eğrisi nedir? Yatırımcıları endişelendiren sinyaller tahvil piyasasından geliyor. Bu piyasa devletlerin ve özel şirketlerin borçlanmak üzere tahvil -borç senedi- ihraç ettiği yer.

Yatırımcıların tahvil almak için ne kadar ödeme yapmaya hazır olduğu, o tahvilin getirisini, yani faizini belirliyor. Tahvile talep artarsa fiyatı yükseliyor, fiyatı yükseldikçe de getirisi düşüyor. Tahvil getirisini belirleyen en önemli konulardan birisi de o tahvilin vadesi. Yani yatırımcıların büyük geri ödeme için ne kadar süre beklemelerinin gerektiğini belirleyen değişken. Normal piyasa dinamikleri çerçevesinde beklenmesi gereken süre ne kadar uzunsa, tahvilin getirisi de o ölçüde artıyor. Yatırımcıların paralarını uzun süre belli bir varlıkta tutmaları yüksek getiri ile telafi ediliyor. Uzun vadelerde yüksek getiri aynı zamanda enflasyonda beklenmedik yükseliş gibi makroekonomik riskleri de telafi etmeyi amaçlıyor. Ters verim eğrisi güvenilir bir resesyon sinyali mi? Bugünlerde yaşanan ve çok da sık rastlanmayan durumda ise İngiltere'nin 2 yıl vadeli devlet tahvillerinde getiri, 10 yıl vadeli tahvil getirisini aşmış durumda. ABD'de de aynı durum yaşanıyor. Bunun anlamı yatırımcılar kısa vadede ekonomik görünümden kaygılı. Kısa vadeye yatırım yapmaktansa uzun vadeli yatırımı daha güvenli ve az riskli olarak görüyorlar.