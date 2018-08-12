Rusya'dan Türkiye için flaş vize açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın bazı kategorilerdeki Türkiye vatandaşlarına vize kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.
Kaynak: Sputnik
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