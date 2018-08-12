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Rusya'dan Türkiye için flaş vize açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2018 15:38 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada, bazı Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlamaya hazır oldukları belirtildi.

Rusya'dan Türkiye için flaş vize açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın bazı kategorilerdeki Türkiye vatandaşlarına vize kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Kaynak: Sputnik

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