Sarı Yelekliler protestosu: Macron sendika ve iş veren örgütlerinin temsilcileriyle görüşecek

İngiliz Times gazetesi, Rusya ile bağlantılı yüzlerce sosyal medya hesabının gösterileri alevlendirmek için kullanıldığını öne sürmüştü.

Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi de dahil bazı turistik mekanlar haftasonu kapalıydı.

Başkent Paris protestoların merkeziydi. Bazı bölgelerde dükkanların camları kırıldı ve ürünler yağmalandı, caddelerdeki arabalar yakıldı.

Fransa'da üst üste dört haftasonu artan yakıt vergileri, yaşam pahalılığı ve diğer sorunlara karşı eylemler yapılıyor.

'New Knowledge' isimli sibergüvenlik şirketinin analizine atıfta bulunan gazete, bu hesapların dezenformasyon yaydığını ve Fransız polisinin aşırı güç kullandığını göstermek için başka olaylardan yaralı protestocuların fotoğraflarını paylaştığını öne sürmüştü.

Bazı protestocular Macron'un istifasını istiyor

Macron bugün yerel saatle 10.00'da (T.S.I 12.00) beş büyük sendikanın ve üç büyük iş veren örgütünün temsilcileriyle bir araya gelecek.

Protestoları alanda takip eden muhabirler, Sarı Yelekliler protestolarının örgütsüz bir hareket olduğunu, herhangi bir siyasi partiyle bağlarının olmadığını söylüyorlar. Ancak bazı sendikalar, göstericilerin taleplerini benimseyerek, hükümeti kendilerini dinlemesi için ikna etti.

Le Figaro gazetesi, Başbakan Edouard Philippe ve dokuz bakanın da toplantıda hazır bulunacağını yazdı.

Macron'un akşam saatlerinde ise televizyonlardan halka seslenmesi bekleniyor.

Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, "somut ve hemen hayata geçirilecek" önlemlerin açıklanacağını söylemişti.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire Sarı yelekliler protestolarının ülke ekonomisi için "bir felaket" olduğunu söyledi.