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Sarı Yelekliler protestosu: Macron sendika ve iş veren örgütlerinin temsilcileriyle görüşecek

10.12.2018 09:25 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün sendika ile iş veren örgütleri temsilcileriyle görüşmeye hazırlanıyor. Macron'un bu görüşmenin ardından akşam saatlerinde televizyondan yayımlanacak halka sesleniş konuşmasında alınacak önlemleri açıklaması bekleniyor.

Sarı Yelekliler protestosu: Macron sendika ve iş veren örgütlerinin temsilcileriyle görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler protestolarını yatıştırma amacıyla, Pazartesi günü sendika ile iş veren örgütleri temsilcileriyle görüşmeye hazırlanıyor.

Macron'un bu görüşmenin ardından akşam saatlerinde televizyondan yayımlanacak halka sesleniş konuşmasında alınacak önlemleri açıklaması bekleniyor.

Fransa'da üst üste dört haftasonu artan yakıt vergileri, yaşam pahalılığı ve diğer sorunlara karşı eylemler yapılıyor.

Cumartesi günü 125 bin kişi sokaklara çıkarken, 1700'den fazla kişi gözaltına alındı.

Başkent Paris protestoların merkeziydi. Bazı bölgelerde dükkanların camları kırıldı ve ürünler yağmalandı, caddelerdeki arabalar yakıldı.

Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi de dahil bazı turistik mekanlar haftasonu kapalıydı.

'Rusya'nın protestolardaki olası rolü inceleniyor'

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan kaynaklar, sahte hesaplarla sosyal medya üzerinden protestoları büyütmeye ilişkin faaliyetlerin olduğu iddialarının ardından Fransız yetkililerin inceleme başlattıklarını söyledi.

İngiliz Times gazetesi, Rusya ile bağlantılı yüzlerce sosyal medya hesabının gösterileri alevlendirmek için kullanıldığını öne sürmüştü.

'New Knowledge' isimli sibergüvenlik şirketinin analizine atıfta bulunan gazete, bu hesapların dezenformasyon yaydığını ve Fransız polisinin aşırı güç kullandığını göstermek için başka olaylardan yaralı protestocuların fotoğraflarını paylaştığını öne sürmüştü.

Bazı protestocular Macron'un istifasını istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (ortada)

Macron bugün yerel saatle 10.00'da (T.S.I 12.00) beş büyük sendikanın ve üç büyük iş veren örgütünün temsilcileriyle bir araya gelecek.

Protestoları alanda takip eden muhabirler, Sarı Yelekliler protestolarının örgütsüz bir hareket olduğunu, herhangi bir siyasi partiyle bağlarının olmadığını söylüyorlar. Ancak bazı sendikalar, göstericilerin taleplerini benimseyerek, hükümeti kendilerini dinlemesi için ikna etti.

Le Figaro gazetesi, Başbakan Edouard Philippe ve dokuz bakanın da toplantıda hazır bulunacağını yazdı.

Macron'un akşam saatlerinde ise televizyonlardan halka seslenmesi bekleniyor.

Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, "somut ve hemen hayata geçirilecek" önlemlerin açıklanacağını söylemişti.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire Sarı yelekliler protestolarının ülke ekonomisi için "bir felaket" olduğunu söyledi.

Pek çok protestocu ise zenginlerin tarafında olmakla suçladıkları Macron'un istifasını istiyor.

Geçen hafta hükümet, protestoların başlamasına yol açan akaryakıt zamlarını dondurduklarını açıklamıştı.

Ancak bu açıklama protestocuların öfkesini dindirmeye yetmedi.

Cumartesi günkü protestolarda yaklaşık 50 araba yakıldı

Ekonomik hasar ne kadar kötü?

Ekonomik maliyetin tam anlamıyla anlaşılabilmesi için çok erken. Ancak hasarın büyük olduğu açık.

Fransa Perankendeciler Federasyonu Cuma, günü Reuters Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, 17 Kasım'da başlayan eylemlerin yol açtığı kaybın 1 milyar euro civarında olduğunu söylemişti.

Maliye Bakanı La Maire de geçen hafta restoranların kayıplarının yüzde 20 ila yüzde 50 arasında olduğunu belirtmişti.

Bu arada Paris'teki yetkililer de çatışmaların milyonlarca euroluk hasara yol açtığını ifade etti.

Protestoların bilançosu

  • 17 Kasım: 282.000 eylemci - bir ölü, 409 yaralı- 73 gözaltı
  • 24 Kasım : 166.000 eylemci- 84 yaralı - 307 gözaltı
  • 1 Aralım: 136.000 eylemci- 263 yaralı- 630 gözaltı
  • 8 Aralık: 125.000 eylemci- 118 yaralı - 1.723 gözaltı

Cumartesi günü 100'den fazla kişi yaralandı

Sarı yelekliler hareketi

"Gilets jaunes- Sarı yelekliler " haraketi, Fransız yasalarına göre bütün araçlarda taşınması gereken sarı yeleklerle eylem yaptıkları için bu adı aldı.

Son bir kaç haftada, sosyal medyada yakıt fiyatlarındaki artışa karşı başlatılan hareket, farklı talepleri olan lidersiz bir protestoya dönüştü.

Hareketin başlıca amacı, yoksul çalışan ailelerin ekonomik zorluklarına ve siyasi güvensizliğine dikkat çekmek ve hala geniş bir destek alıyor.

Bir kamuoyu yoklamasına göre protestolara destek biraz azalsa da, hala yüzde 66 seviyelerinde.

Bu arada Cumhurbaşkanı Macron'a verilen destek ise yüzde 23'e geriledi.

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