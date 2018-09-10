Sendikalardan haftada dört gün mesai çağrısı

Artık daha fazla üretim yapan şirket Galler dışına da açılıyor.

"Haftanın dört günü çalışarak beş günlük mesaideki kadar üretken olunabileceğinin kanıtlanmasını sağlama fırsatımız vardı ve çabamız buna değdi."

Galler'de bir şirketin çalışanları, halihazırda dört gün çalışıp beş günlük maaş alıyor.

Önümüzdeki 10 yılda yapay zeka, robot teknolojisi ve otomasyonun İngiltere ekonomisine 200 milyar sterlinlik (yaklaşık 1,7 trilyon TL) katkı yapması bekleniyor.

Bu sav, Trade Union Congress'e (Sendikalar Kongresi, TUC) ait. İngiltere ve Galler'de 5,6 milyon işçinin örgütlendiği sendikalar federasyonu, yıllık konferansında hükümeti işçilerin daha az çalışıp aynı parayı almasını sağlama konusunda harekete geçmeye davet etti.

Sermayedarların yeni teknolojilerle elde ettikleri kârı çalışanlarıyla paylaşması zorunlu kılınırsa, bu yüzyıl içinde haftada dört günlük mesai mümkün olacak.

Aynı şirketten Russ Todd, artan zamanını ailesiyle geçirdiğini söylüyor:

"Babam çok uzun saatler çalışırdı. Ben uyanmadan evden çıkar, ben uyuduktan sonra eve gelirdi. Ailenin yanında olmak önemli."

Bir diğer çalışan Mari Dunning ise boş zamanlarında şiir yazıyor. "Veya boş günümde ev işlerini halledersem hafta sonu bana kalıyor. Çoğu insanın dört gün çalışamaması için bir neden göremiyorum" diyor.

Fakat İngiltere'deki çoğu işçi için trend diğer yönde.

TUC'ye göre ülkede 1,4 milyon kişi haftada yedi gün tam mesai yapıyor.

Konfederasyonun anketine göre işçilerin yüzde 51'i yeni teknolojinin işçilerin değil hissedarların çıkarına kullanacağından endişe ediyor.

Centre for Cities adlı bir kuruluş, 2030 yılına kadar İngiltere'de 3,6 milyon işin makineler tarafından yapılabileceğini duyurmuştu.

Geçmişte de sendikaların haftada 2 gün tatil ve uzun çalışma saatlerinin kısıtlanması için mücadele etmesi gerektiğini hatırlatan TUC Genel Sekreteri France O'Grady, sıradaki görevlerinin haftalık tatili üçe yükseltmek olduğunu söylüyor: