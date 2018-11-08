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Türk şirketine satılan tarihi İtalyan çikolata markasının fabrika kapatması tepki çekti

08.11.2018 12:57 | Son Güncelleme

Toksöz Grup'un beş yıl önce satın aldığı tarihi İtalyan çikolata markası Pernigotti'nin İtalya'daki fabrikasını kapatma kararı ülkede tepki çekti. İtalyan basını, markanın üretimi Türkiye'ye kaydıracaklarını yazdı. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

Türk şirketine satılan tarihi İtalyan çikolata markasının fabrika kapatması tepki çekti

Türk firması Toksöz Grup'un 2013'te satın aldığı İtalya'nın tarihi çikolata markalarından Pernigotti'nin İtalya'daki fabrikasını kapama kararı ülkede büyük tepkiyle karşılandı.

1860'tan beri İtalya'nın kuzeyindeki Novi Ligure'de üretim yapan Pernigotti markasının buradaki fabrikada üretimi durduracağı ve 100 işçinin "geçici olarak işten çıkarılacağı" açıklandı.

Şirketin açıklamasında, bu kararın "satış hacmi ve cirodaki düşüşten kaynaklanan kriz durumu" nedeniyle alındığı belirtildi. Açıklamada, Novi Ligure fabrikasındaki üretimin durdurulmasının yanı sıra idari faaliyetlerin de merkezileştirileceği bilgisi yer aldı.

Konuyla ilgili detaylı bilgi alabilmek için Pernigotti'nin İtalya ve Türkiye ofislerine yönelttiğimiz sorulara yanıt gelmedi. Şirketin İtalya'daki iletişim faaliyetlerini yürüten firmanın temsilcisi de sorularımıza, "Şimdilik basın açıklamasındakilerin ötesinde bilgimiz yok" yanıtını verdi.

İtalyan basını, markanın artık İtalya'da üretim yapmayacağını, üretimin Türkiye'ye kaydırılacağını ancak İtalyan markası olarak kalabilmek için bu ülkede ticari ofis bulundurmaya devam edeceğini vurguladı.

Pernigotti'nin yönetimindeki Toksöz Grup temsilcileri tarafından önceki gün işçi sendikalarına bildirilen bu karar eleştirildi.

Bugünkü ulusal gazetelerin hemen hepsinde yer alan haber, "İtalya'dan kaçan son markanın adı Pernigotti", "Gianduiotti (Piemonte bölgesinin ünlü fındıklı çikolatası) miti Pernigotti fabrikasını kapatıyor" gibi ifadelerle duyuruldu.

Haber siteleri de "Çikolata tarihinin bir parçası yok oluyor", "Pernigotti'yi kaybetmemek için tüm Novi Ligure halkı eyleme hazır" başlıklarını kullandı.

'Teknik bilgimizi alıp gidiyorlar'

Fındıklarıyla ünlü Piemonte bölgesinde 1860'ta kurulan Pernigotti'nin satışı ve ardından gelen fabrika kapama kararı, sendikalar ve politikacılar tarafından da tepkiyle karşılandı.

Novi Ligure Belediye Başkanı Rocchino Muliere, fabrika kapama kararını "absürt ve kabul edilemez" diye niteledi ve "Pernigotti Novi Ligure'nin ve bölge halkının miraslarındandır, tanınmış bir markadır. Bu şekilde son bulamaz" dedi.

Muliere, "Tatlı gıda sektörünün iş yapmasına rağmen (Pernigotti'nin) sahiplerinin neden sürekli zarar gösterdiklerini bilmemiz gerekiyor. Mal sahipleri bu tesise bir Euro bile yatırım yapmadı" eleştirisinde bulundu.

Belediye Başkanı, işçilerin ve sendikaların yanında yer aldıklarını ve bu tesiste üretimin durdurulmasına alternatif çözümler bulunması için birlikte çalışacaklarını söyledi.

Piemonte Bölge Meclisi üyesi Gianna Pentenero da, şirket yönetimiyle görüşerek kapama kararına alternatif çözüm bulunması çağrısı yapacaklarını söyledi. Pentenero, Pernigotti vakasını "Yabancı grupların know-how'ımızı (uzmanlık, teknik bilgi) aldıktan sonra topraklarımızı terk etmeye niyet etmesinin son örneği" diye yorumladı.

'50 milyon Euro kayıp'

İşçi sendikası Flai Cigl, şirketin 5 yılda 50 milyon Euro zarar ettikten sonra fabrikayı kapama kararı aldığını ve bu süre içinde yaptıkları önerilerin şirket yönetimi tarafından dikkate alınmadığını belirtti. Sendikanın Genel Sekreteri Ivana Galli, "Bir kez daha yabancı şirketlerin önce satın alması, sonra da işçileri kovması ve fabrika kapatmasıyla karşı karşıyayız. Prestij sahibi olan markayı koruyorlar, üretimi ise yurt dışında yapıyorlar. Bir kez daha işçiler ve ürünlerimizin kalitesi piyasaya kurban ediliyor" dedi.

Haber sosyal medyada da "Çocukluğumun çikolatasına veda" gibi duygusal yorumlarla paylaşıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da protesto amacıyla artık bu markanın ürünlerini satın almayacaklarını dile getirdi.

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