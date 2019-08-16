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Verizon Tumblr’ı satıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2019 14:39 | Son Güncelleme

Verizon Communications’ın sahibi olduğu Yahoo’nun, sosyal platform Tumblr’ı, WordPress'in de sahibi olan Automatic Inc.’e satacağı duyuruldu.

Verizon Tumblr’ı satıyor

Wall Street Journal’da yer alan habere göre, Tumblr’ı altı yıl önce 1 milyar doların üstünde bir fiyata satın alan Yahoo, siteyi 20 milyon doların altında bir fiyata satacak.

Tumblr’ın internetin en ikonik markalarında olduğunu söyleyen Automatic CEO’su Matt Mullenweg, “Tumblr yeni fikirler, kültürler tanımak, deneyimler kazanmak ve ortak ilgi alanlarında buluşmak için milyonların tercih ettiği bir platform. Tumblr’ı sahip olduğumuz platformlar arasına katacağımız için heyecanlıyız” dedi.

Verizon’ın Yahoo’yu satın alması ile sahip olduğu Tumblr’ı satmak istediği Mayıs ayında basına yansımıştı.

Tumblr’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Bizimle benzer bir görevi olan bir takıma katılacağımız için çok heyecanlıyız. Automatic, bizim ortak ilgi alanları etrafında topluluklar oluşturma ve herkese eşit söz hakkı verme görüşümüzü paylaşıyor” denildi.

Verizon Medya CEO’su Guru Gowrappan, yapılan açıklamanın düşünceli ve derinlemesine alınmış stratejik bir karar olduğunu söyledi ve “Tumblr ve kullanıcıları için en uygun adayı bulduğumuz için mutluyuz” dedi.

Kaynak: DHA

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