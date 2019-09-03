FİNANS

1 milyon 200 bin TL’lik Mercedes icradan yarı fiyatına satılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.09.2019 13:50 | Son Güncelleme

Ankara’da 1 milyon 200 bin TL değerindeki 2017 model Mercedes marka otomobil, yarı fiyatı olan 600 bin TL’ye icradan satışa çıkacak.

1 milyon 200 bin TL’lik Mercedes icradan yarı fiyatına satılıyor

1 milyon 200 bin TL değerindeki 2017 model Mercedes marka otomobil, yarı fiyatı olan 600 bin TL’ye Ankara’da satışa çıkacak.

İcraburada'nın sitesinde yer alan şartnameye göre, Mercedes marka 2017 S400 model otomobil, Ankara 1. İcra Dairesi tarafından 27 Eylül günü saat 10.20’de Ankara’da satışa çıkacak. Aracın yakıt tipi dizel olup vites tipinin otomatik, renginin ise siyah olduğu bildirildi. Konuyla ilgili bilgi veren icra danışmanı Caner Çakı, “Geçtiğimiz aylarda Porsche marka ve hemen ardından Maserati marka araçların 300 bin TL’ye satışa çıktığını görmüştük. Bu defa 1 milyon 200 bin TL değerindeki Mercedes marka aracı 600 bin TL’ye alma fırsatının bulunduğu bir ihale olacağını tahmin ediyoruz. Araçlar icra ihalelerinde piyasa değerinin yarı fiyatına satışa çıkıyor. Bu da ihalelere katılım ve ilgiyi hayli arttırıyor” dedi. Caner Çakı, icradan araç almak isteyenler için her keseye uygun bir araç bulunduğunu da sözlerine ekledi.

KAYNAK:İHA


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Anahtar Kelimeler:
icra Mercedes ankara

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