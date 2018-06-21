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13 milyon konut için ödemeler başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.06.2018 17:26 | Son Güncelleme

Türkiye genelindeki 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen ve ‘imar barışı’ olarak bilinen ‘Yapı Kayıt Belgesi’ne başvurular 12 günde 500 bini aşarken, ödeme sistemi de faaliyete geçti. Başvurusunu tamamlayanlar kayıt sırasında verilen başvuru numarası ile Ziraat Bankası’na ödeme yapabilecek.

13 milyon konut için ödemeler başladı

İmar Barışı düzenlemesine kısa sürede büyük ilgi gösteren yapı sahipleri, başvurularını e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Başvurularını tamamlayanlar ‘taahhuka bağlan’ sekmesi üzerinden ödemelerini görebilecekler. Şu anda Ziraat Bankası ödeme almaya hazır durumda. Başvuru esnasında verilen ‘Başvuru numarası’ ile fatura öder gibi bedeli yatırmak yeterli olacak. Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018’e kadar yatırılabilecek.

YÜZDE 3’ÜNÜ YATIRACAK

Vatan'ın haberine göre; Yapı Kayıt Belgesi bedeli, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari yapılarda yüzde 5 olarak hesaplanacak.

Arsa emlak değeri, belediyelerden öğrenilebilecek. Yapıların maliyetini hesaplamak için de tarımsal amaçlı basit binalar için metrekareye 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekareye 600 lira, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekareye 1.000 lira, 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekareye 1.600 lira, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane gibi yapılar için de metrekare başına 2 bin lira, güneş enerjisi santrallerinde (GES) megavat başına 100 bin lira değer alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
konut imar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İmara aykırı raporu olan,zabıtadan kaçak tutanağı olan,mahkemeye intikal etmiş davası olup yıkım kararı olan ve hazine arazisine işgal edip yapısını kondurana yarıyan bir imar uygulaması. KAÇAK BİNA YAPMIŞ,İmarda 2 kat yapı izni varken 2 den fazla kat yapana İMAR ARTIŞI GETİRMİYOR , YAPI KAYIT BELGESİ alarak bu 2 kattan sonraki daireleri yapanlar satarken şimdi kredi kullandırma imkanına kavuşuyor.İşte tam burada ÇIBAN var.Yarın o 2.kattan sonraki daireleri alanların DAİRE HAKKI YOKOLUYOR.KENTSEL DÖNÜŞÜM ve ÇÜRÜK DİYE YIKARAK YENİ YAPI YAPTIĞINIZDA 2 KATTAN FAZLA OLAN KATLAR İPTAL OLUYOR.
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