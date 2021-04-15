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15 Nisan altın fiyatları ne durumda? 15 Nisan gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu?

15.04.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 15 Nisan Perşembe gününde yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim gösterdi. 451 TL’de olan altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 15 Nisan Perşembe gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne durumda? İşte 15 Nisan altın fiyatları...

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları 15 Nisan Perşembe gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Sabah saatleri itibariyle 451,48 TL alış fiyatına sahip olan gram altın, 451,57 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Cumhuriyet altını 2.878,00 TL alış fiyatı ve 2.977,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Yarım altın 1.439,00 TL alış fiyatına sahipken, satış fiyatı ise 1.494,00 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 720,00 TL alış fiyatı seviyesinde işlem görürken, satış fiyatı ise 747,00 TL.
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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