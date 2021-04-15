15 Nisan altın fiyatları ne durumda? 15 Nisan gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu?

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları 15 Nisan Perşembe gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Sabah saatleri itibariyle 451,48 TL alış fiyatına sahip olan gram altın, 451,57 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Cumhuriyet altını 2.878,00 TL alış fiyatı ve 2.977,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Yarım altın 1.439,00 TL alış fiyatına sahipken, satış fiyatı ise 1.494,00 TL oldu.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 720,00 TL alış fiyatı seviyesinde işlem görürken, satış fiyatı ise 747,00 TL.
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