BitTorrent (BTT) coin sert bir yükselişle yeni hafta sonuna başladı, yatırımcılar grafik ve analizleri merak etmeye başladı. Vatandaşlar BTT coin, yeni Doge olur mu sorusunun yanıtını arıyor. Peki 17 Nisan BitTorrent ne kadar oldu? Ani bir çıkış yapan BTT yeni Dogecoin olur mu?

BİTTORENT NE KADAR OLDU? BTT YENİ DOGECOİN OLUR MU?

BitTorrent için yeni bir hafta sonu başladı. Cumartesi sabah saatlerinde başlamış olan sert yükselişle aniden geçtiğimiz hafta sonu pik yapılan değerlerin yakınlarına gelindiği görüldü. Tekrardan değer kazanmaya başlayan BTT coin için çıkış sinyalleri de gelmiş oldu. Yatırımcıların en çok merak ettiği ise BTT coin yükselişinin bütün hafta sonu boyunca sürüp sürmeyeceği. Güne yüzde 20 seviyelerinde yükseliş ile başlangıç yapan BTT coin, gün içerisinde en düşük 0,007716 en yüksek ise - 0,009783 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Son 24 saat içerisinde en yüksek yüzde 20 civarı kar bırakan BTT coin şu sıralarda $ 0,009226 yani 0,07400 TL üzerinden işlem görüyor. Yani geçtiğimiz haftadan bu yana değer kaybı yaşamış olan BitTorrent (BTT) coin 17 Nisan Cumartesi ani sıçrayışı ile tekrardan yükseliş trendine girmiş bulunuyor.



