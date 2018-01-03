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2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

03 Ocak 2018 12:21

2018 yılı için asgari ücret açıklanırken Asgari Geçim İndirimi de belli oldu.

2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, '1 Ocak 2018 itibariyle asgari ücret 2018’de brüt olarak 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016’dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018’de de sürecek” şeklinde konuştu. Mevcut asgari ücret 1404 TL’den 1603 TL’ye yükselerek  yüzde 14.2 artış gösterdi.


Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı. Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı. İşçi ve işveren kesimlerin de yer aldığı masada TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, 'Komisyon kararına katılmıyor, muhalefet ediyoruz” dedi.

2018 AGİ NE KADAR OLDU?

Medeni Durum Aylık Tutar

Bekar 152,18 TL
Evli, eşi çalışmayan 182,51 TL
Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,44 TL
Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,16 TL
Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,70 TL
Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,70 TL
Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,70 TL
Evli, eşi çalışan 152,18 TL
Evli, eşi çalışan 1 çocuklu 175 TL
Evli, eşi çalışan 2 çocuklu 197,83 TL
Evli, eşi çalışan 3 çocuklu 228,56 TL
Evli, eşi çalışan 4 çocuklu 243,48 TL
Evli, eşi çalışan 5 çocuklu 258,70 TL

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

AGİ'DEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.

AGİ'DEN KİMLER YARARLANAMAZ?

Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.

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AGİ MAAŞA DAHİL MİDİR?

1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

2018 AGİ İLE BERABER ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2018 yılı itibariyle her maaş ve ek ödemeye gelecek olan zam, asgari ücrete de gelecek. Asgari geçim indirimi asgari maaşın brütü üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, ödenecek tutar işçinin evli bekar ve kaç çocuklu olduğuna göre değişiyor. 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla, maaşlara eklenen asgari geçim indirimi (AGİ) de yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücretin net bin 603 TL olarak belirlendiğini söyledi. Bakan Sarıeroğlu, 'Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Asgari ücret 2018'de brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek” dedi.

2018 YILI AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan  yüzde15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için  yüzde50'si, çalışmayan eşi için  yüzde10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için  yüzde7,5'u, 3. çocuk için  yüzde10'u ve sonraki çocukların her biri için ise  yüzde5'i esas alınır. Bu oranların toplamı  yüzde85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı  yüzde50 +  yüzde10 +  yüzde7,5 +  yüzde7,5 +  yüzde10 =  yüzde85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

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Okuyucu Yorumları1 yorum
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    bir çocğu aylık masrafı 30 tl mi.30 tl ye çocuğun karnı doyuyorsa ben mecliste seve seve 30 tl ve çocuğumu veririm her hangi bir milletvekiline 30 ye beslesin bir ay boyunca beslerse 30 tl ye aldığım maaşı onlara helal hoş ederim ama simit 30 günde 30 ekmek alsan zaten 30 tl çocuk günde sadece bir ekmek yise bile 30 tl yapıyor.bence çocuklu olan ailelere agi daha fazla olmale bekar la arada en az 200 tl agi farkı olmalı bir çocukta 2 çocukta 300 tl 3 çocukta 400 tl olmalı artık devlet vergidenmi düşücek ne yapıcak bir an önce el atmalı buna çocuklu aileler zar zor geçiniyor.bekara 1603 tl yete
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