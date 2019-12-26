2020 asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943, net 2 bin 324 TL oldu. Bakan Selçuk, rakamı açıkladıktan sonra "Gönül isterdi ki bunu oy birliğiyle imzalayalım" ifadesini kullandı.

'İŞÇİ BU RAKAMLA 10 GÜN BİLE GEÇİNEMEZ'

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "2 bin 578 TL rakamını Türk-İş Başkanı Ergun Atalay açıkladı ve bunu kamuoyuna duyurduk. Mevcut koşullarda bir işçi bu rakama 30 gün değil, 10 gün bile geçinemez. Geldiğimiz nokta itibarıyla sayın Bakanım, açıkladığınız rakamı işçi kesimi olarak kabul etmiyoruz ve toplantıdan ayrılıyoruz" dedi.

BAKAN SELÇUK: İŞÇİLERİMİZİ ENFLASYONA YEDİRMEDİK

Irgat'ın ardından bir değerlendirmede bulunan Bakan Selçuk, "İşçilerimizi enflasyona yedirmedik" görüşünü dile getirdi.

