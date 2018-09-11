24 yıldır bu işi yapıyorlar! 30 ülkedeki otellerde kullanılıyor

Küçük çaplı olarak çelik kasa üzerine çalışmaya başlayan ve 1998 yılında işyerinin el değiştirmesi üzerine makineleri satın alarak üretimini geliştiren Kırtan, 24 yıldır banka, kamu kurumu ve otellere ürün veriyor.

Gençliğinde bazı fabrikalarda ara eleman olarak çalışan firma sahibi Mervan Kırtan'ın (50) hayatı, 24 yıl önce teknik eleman arayan bir firmaya iş başvurusu için gitmesiyle değişti.

Kırtan, gelen talebe göre zaman zaman değişse de yan atölyelerle birlikte ortalama 40 kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti.



"Ayrı bir gurur vesilesi"

Türkiye'nin dört bir yanındaki otellerde kendi ürünlerinin kullanıldığını dile getiren Kırtan, "Ucundan kıyısından hemen hemen her otelde bir ürünümüz mutlaka vardır. Amacımız yurt içinde veya dışında bir tesise gittiğimizde 'Bu Türk malı, bunu da ben yaptım.' deme gururuna ulaşmak. Asıl mesele kilidiyle, elektroniğiyle, gövdesiyle yüzde 100 yerli diyebileceğimiz bir ürünü piyasaya sunabilmek. Yoksa alırsın markanı yapıştırır satarsın." diye konuştu.

Kırtan, Türkiye'nin bu dönemde en büyük ihtiyacının yerli üretim olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarında bulunan ülkelerin birçoğunda, başkentlerindeki kesin 1-2 tesiste bizim ürünlerimiz var. İngiltere, Almanya, Fransa, Polonya, Cezayir, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İran gibi 30 ülkede ürünlerimiz kullanılıyor. Birçok otele doğrudan çelik kasa verdik. Bazılarını da otelin yapım ihalesini alan firma ihraç kaydıyla bizden alıp kullandı. Bu ülkelere logomuz olan hilal ile ürünlerimizi sunmuşuz. Yıllardır da bize geri dönüş, şikayet gelmedi. Bu da ayrı bir gurur vesilesi."