Merkez Bankasının "Herkes İçin Ekonomi" projesi kapsamında Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencilerine Merkez Bankasının tarihçesi ve yapısı, fiyat istikrarının önemi ve enflasyonla mücadele konularında bilgi verildi.

Atasoy, burada yaptığı konuşmada, Merkez Bankasının temel amacının fiyat istikrarı olduğunu, bu şekilde toplumsal refaha katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.



Fiyat artışlarına işaret eden Atasoy, şöyle konuştu:

"Ev sahibi kirayı artırıyor. İşçi maaşına zam istiyor. Kredi veren faizini yükseltiyor. Çünkü herkes kendisini enflasyona karşı korumaya çalışıyor. Enflasyondan korunma çabası ve enflasyon beklentileri fiyat artışlarını sürekli hale getiriyor. Türkiye'de yaşanılan enflasyonu şu an sizlere sorsam, herkes 'Döviz kuru arttı, ithal malların fiyatları yükseldi, maliyetler yükseldi, tüketim ürünlerinin fiyatları arttı. Bu yüzden enflasyon yüzde 20 oldu.' der. Aslında gelirimizden daha fazlasını harcayıp borçlanıyoruz. Ürettiğimizden fazlasını tüketiyoruz. Dövizdeki artışın sebebi de buydu, borçlanarak harcama."