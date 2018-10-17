FİNANS

4. Kumbara Tasarımı Resim Yarışması başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.10.2018 14:37 | Son Güncelleme

Yarının büyükleri çocuklarda tasarruf bilinci oluşturmak amacıyla Vakıf Emeklilik tarafından düzenlenen 4. Kumbara Tasarımı Resim Yarışması, Türkiye genelinde 24 Eylül -22 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenleniyor.

4. Kumbara Tasarımı Resim Yarışması başladı

Vakıf Emeklilik’in Türkiye genelindeki ilkokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği 4. Kumbara Tasarımı Resim Yarışması başladı. Vakıf Emeklilik, yarışmayla yarının büyükleri çocuklarda kendi tasarruflarına ve ülkemizin tasarruflarına yön verebilmesi için bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Yarışmaya başvurular, 24 Eylül 2018- 22 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hayalindeki kumbarayı resme döken 7-10 yaş arasındaki öğrencilerin eserlerini bu tarihler arasında kendi okul müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor.

Okul müdürlüklerinden Vakıf Emeklilik’e gönderilecek olan eserler ise Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu kazanan eserler ise 12 Kasım 2018 tarihinde www.vakifemeklilik.com.tr adresinden duyurulacak. İlk beşe giren öğrencilere bisiklet ve scooter hediye edilecek.


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Anahtar Kelimeler:
vakıf emeklilik kumbara yarışması

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